Sabato 15 novembre, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati ospiti a Verissimo su Canale 5 per raccontare come si sono ritrovati dopo le rispettive esperienza a U&D. Durante l'intervista la conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto ai due fidanzati se intendono andare a vivere insieme, ma la coppia ha frenato: "C'è tempo, abitiamo entrambi a Roma, quindi ci vediamo spesso".

Martina e Gianmarco: le prime parole della coppia

Martina e Gianmarco sono stati ospiti a Verissimo e hanno spiegato alla conduttrice di essersi ritrovati quando ormai erano entrambi single: è bastato rivedersi in un locale di Roma per riprovare le emozioni vissute quando si erano conosciuti a U&D.

La ragazza romana ha precisato che ai tempi della trasmissione aveva preferito scegliere Ciro Solimeno rispetto a Gianmarco: "Mi spaventava il suo carattere". Mentre Steri ha ammesso di aver accettato di salire sul trono del dating show di Canale 5 solo per un riscatto personale, anche se poi in diverse situazioni si è sentito fuori luogo.

Oggi, Martina e Gianmarco sono felici insieme e hanno ritrovato la complicità mostrata sotto i riflettori: "A me lui piace perché è molto dolce e tira fuori il meglio di me", ha puntualizzato lei.

L'uomo invece ha aggiunto: "Lei è molto umile, anche se alcune volte può risultare saccente".

A quel punto la conduttrice ha chiesto alla coppia se intendono andare a convivere, ma i due fidanzati hanno frenato: "C'è tempo.

Abitiamo entrambi a Roma quindi ci vediamo sempre, ma non andremo a convivere per il momento".

Il percorso a U&D

Terminata la partecipazione a Temptation Island 2024, nella scorsa stagione televisiva Martina aveva accettato la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne. Durante il percorso la ragazza era stata colpita in particolare da Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, poi al momento della scelta decise di uscire con quest'ultimo. Dal canto suo Gianmarco, per smaltire la delusione del mancato lieto fine, decise di salire sul trono e in seguito era uscito dal programma con Cristina Ferrara.

Le rispettive relazioni, però, non andarono bene, quindi Martina e Gianmarco, dopo essersi rivisti casualmente in un locale di Roma, hanno avviato una relazione.

L'opinione di alcuni utenti del web

Sul social X, diversi utenti hanno espresso un commento sull'intervista rilasciata a Verissimo da Martina e Gianmarco.

"Intervista molto bella. Martina insieme a Gianmarco sembra essere un'altra persona", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "A prescindere da quello che accadrà in futuro, io credo che siano fatti l'uno per l'altra".

Al contrario qualcun altro ha dubitato: "Sinceramente non credo neanche a una parola detta da lei. Non so come Gianmarco faccia a stare con una persona come Martina".