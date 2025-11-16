Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 17 al 21 novembre, Marcello sorprenderà Rosa facendole una proposta di nozze. Mimmo non troverà il coraggio di dire al padre di voler lasciare la polizia, ma potrà contare sulla vicinanza della famiglia Puglisi.

Roberto, invece, temerà che Fulvio possa scoprire la sua relazione passata con Mario.

Odile e Matteo ricevono dei compensi dalla SIAE

Enrico si appresterà a lasciare la clinica e a raccontare ad Anita tutta la verità. Intanto Tancredi proporrà di scegliere Chiara, una emergente violoncellista, in vista del nuovo numero del Paradiso Donna dedicato al mondo dell'arte e della donna.

Inoltre Ciro è in ansia per la prolungata assenza di Johnny. Mimmo, invece, non troverà il coraggio di raccontare a suo padre di non voler più essere un poliziotto ed Agata lo aiuterà a cercare un altro impiego. Questo aspetto però provocherà tensioni nella famiglia Puglisi.

Nel frattempo Marcello e Rosa saranno pronti a lottare per superare ogni ostacolo. In tutto questo, Fulvio sarà contento del fatto che Mario ha buone intenzioni nei riguardi di Caterina, anche se i due avranno tanti problemi visto che sono divisi dalla distanza fisica. Odile e Matteo, con loro sorpresa, riceveranno dalla SIAE dei compensi per i diritti d'autore relativi al film di Marina ed alla canzone di Michelino per lo Zecchino D'Oro.

L'Inter convoca Enrico per una consulenza

Irene si renderà protagonista di un confronto acceso con una cliente dispotica che non ha gradito gli abiti esposti nella vetrina della sartoria, ma l'occasione si rivelerà importante per conoscere una persona. Intanto Rosa apprenderà che la banca ha negato a Marcello un prestito per un investimento nel settore degli elettrodomestici e chiederà aiuto a Tancredi. Barbieri inizialmente rifiuterà, ma poi accetterà. Odile e Matteo, invece, dovranno fronteggiare un problema in occasione del servizio fotografico da loro organizzato.

Nel frattempo l'Inter convocherà Enrico per avere una sua consulenza. In tutto questo, Ciro appoggerà nella sua scelta Mimmo, il quale sarà aiutato da Johnny a trovare un lavoro stabile.

Fulvio, invece, darà a Roberto una lettera scritta da Mario e Landi temerà che il magazziniere possa scoprire la loro relazione passata.

Intanto Chiara Brugnoli debutterà al Circolo, mentre Barbieri farà a Camilli una proposta di nozze alquanto inaspettata.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Agata e Mimmo sono tornati da Firenze e hanno annunciato a tutti la volontà di fidanzarsi. Inoltre Johnny si è intrattenuto di più nella città toscana per aiutare la popolazione alluvionata.

Odile, invece, ha tradito Adelaide e ha rivelato a Rosa le intenzioni della madre, mentre Fulvio si è occupato della realizzazione della collezione natalizia.