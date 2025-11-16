Da lunedì 17 a venerdì 21 novembre andranno in onda nuove puntate di Uomini e donne, e in rete sono già disponibili le anticipazioni di gran parte di quello che accadrà in studio. Mario Lenti dovrà difendersi dagli attacchi di Gemma Galgani, decisa nel voler voltare pagina dopo vari tentativi di riconquistare il cavaliere. Magda, invece, si arrabbierà molto con l'imprenditore e si dirà pronta a dargli uno schiaffo quando lui la definirà superficiale.

Le dame del parterre contro Mario

Le anticipazioni del web svelano che le prossime puntate di Uomini e donne saranno incentrate ancora su Mario e sulle critiche che gli faranno diverse dame del parterre.

Gemma, ad esempio, avrà da ridire sulle ultime conoscenze del cavaliere, a partire da quella tanto chiacchiera con Cinzia.

Galgani, però, comunicherà a tutti che non cercherà più di riconquistare Lenti perché ha capito che non è corrisposta: dopo settimane di lacrime e discussioni, la dama metterà un punto alla frequentazione con l'imprenditore di origini pugliesi.

Anche Magda avrà qualcosa da dire a Mario, soprattutto quando lui la definirà superficiale davanti a tutti: la protagonista del trono Over si infurierà e si dirà pronta a dare uno schiaffo all'uomo con il quale è uscita a cena per circa un mese ma che l'ha delusa molto nell'ultimo periodo.

Agnese non torna indietro

Dal 17 al 21 novembre i fan di Uomini e donne scopriranno cosa ha fatto Agnese dopo essersi riavvicinata a Roberto.

La dama non cambierà idea sulla frequentazione con il cavaliere, anzi si sbilancerà baciandolo davanti a tutti; Federico si dirà stupito del repentino cambio di rotta di De Pasquale e non nasconderà il suo fastidio di fronte alle effusioni dei due sotto i suoi occhi.

Mastrostefano cercherà di intromettersi nella nuova conoscenza di Agnese soprattutto facendole diverse scenate di gelosia, ma non riuscirà a riallacciare un legame con lei.

In arrivo nuove registrazioni

Nel giorno in cui inizierà una nuova settimana di programmazione, si svolgerà la prima delle due registrazioni di Uomini e donne previste per i prossimi giorni.

Lunedì 17 novembre, infatti, il cast si ritroverà in studio per aggiornare fan e curiosi sugli sviluppi più interessanti che ci sono stati nelle conoscenze più chiacchierate di questo periodo.

La curiosità degli spettatori è anche per le prime esterne di Ciro con le sue corteggiatrici: la volta scorsa, infatti, il nuovo tronista ha incontrato molte ragazze che erano agli Elios per un appuntamento al buio, poi la redazione dovrebbe avergli chiesto di tenere quelle che vorrebbe iniziarare a frequentare davanti alle telecamere.