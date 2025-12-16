Durante la puntata del Grande Fratello, in onda ieri 15 dicembre su Canale 5, Rasha Younes è tornata in casa e si è dichiara a Omer Elomari. Il gesto della ragazza è stato oggetto di discussione fra i concorrenti rimasti in gioco, tanto che la stessa Anita Mazzotta ha detto di essersi ricreduta sul reale interesse della 32enne giordana: "i dubbi sulla relazione me li rimangio e chiedo scusa".

Anita torna sui suoi passi con Rasha

Dopo la sorpresa di Rasha a Omer, Grazia ed Anita si sono ritrovate a commentare l'accaduto con lo stesso Elomari. Quest'ultimo ancora emozionato per la dichiarazione ricevuta ha affermato: "Ieri mi ha detto che ha lasciato l'orgoglio a casa, anch'io cancello il mio orgoglio con questa con questa ragazza".

Grazia ha rivelato di essersi emozionata e ha riportato al concorrente siriano un aneddoto legato all'ex gieffina: "All'inizio del GF lei disse che cerca un uomo a cui arrendersi. Ieri sera si è arresa a te, ti ha dato tutto". Anche Anita Mazzotta ha detto di essersi ricreduta sul reale interesse di Rasha verso Omer: "Anch'io ho detto che i dubbi che avevo sulla fine della relazione me li tolgo tutti, me li rimangio e chiedo scusa". La piercer di Milano ha poi spiegato che i dissapori dell'ultimo periodo con l'ex gieffina erano legati ad una frase pronunciata da Rasha in merito al loro rapporto: "Quando lei ha detto che tra noi c'era solo rispetto ci sono rimasta male. Lei ha protetto le mie lacrime in un momento di sconforto, quindi per me quello significa tanto.

Non è amicizia, ma neanche solo rispetto".

A detta di Omer, le due concorrenti si sono fatte del male a vicenda: "Tu l'hai ferita con la nomination. Motivo per cui lei ha detto di non volerti venire a parlare". Tuttavia il 26enne si è detto sicuro che le due ragazze lontano dal reality show avranno modo di trovare un chiarimento.

Omer: cancello il mio orgoglio con questa ragazza e lei ha detto ho lasciato il mio orgoglio a casa.



Grazia: tu ti ricordi quando lei qui fuori disse “io cerco un uomo con cui arrendermi” lei ieri sera si è arresa a te,ti ha dato tutto per questo piangevo



🏡🤍 pic.twitter.com/EamYtoePS8 — ;☔️ (@NelNomedi_) December 16, 2025

GF: riassunto puntata 15 dicembre

La puntata di ieri, è stata caratterizzata da diversi colpi di scena.

La diretta si è aperta con il blocco dedicato ai "Rashmer": l'ex gieffina si è dichiarata a Omer. Poi è stata la volta di un confronto scontro tra Benedetta (ex concorrente) e Valentina (compagna di Domenico). Grazia ha avuto modo di rivedere Mattia in passerella, ex concorrente per la quale si è presa una cotta. Jonas ha riabbracciato i fratelli e il cane Koda, mentre Anita non ha voluto leggere una lettera del padre perché convinta che l'uomo sia solo alla ricerca di visibilità. Il televoto tra Domenico e Omer ha visto quest'ultimo diventare quinto finalista.

Poi i cinque concorrenti hanno votato in gran segreto il loro superfinalista e Mazzotta ha avuto la meglio. Infine Jonas Pepe ha deciso di sfidare Omer Elomari per ottenere un posto sul podio della finalissima di giovedì 18 dicembre.