Martedì 16 dicembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e le anticipazioni che ha diffuso Fanpage svelano che in studio si è parlato sia dei senior che dei tronisti del cast. Sara Gaudenzi ha litigato con Jakub Bakkour e lui ha deciso di raggiungere il backstage dopo averle fatto presente che potrebbe dire "no" il giorno della scelta. Ernesto Passaro, invece, ha dichiarato il suo amore a Cristiana Anania.

La discussione e l'uscita dallo studio di Jakub

Con la scelta di Flavio (registrata il 15 dicembre), sono scesi a tre i tronisti che stanno cercando l'anima gemella nell'edizione 2025/2206 di Uomini e donne.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di oggi, martedì 16/12, svelano che Sara e Jakub hanno litigato sia in esterna che in studio e lui ha messo le mani avanti dicendo che potrebbe dire di "no" nel caso lei lo dovesse scegliere.

Stufo degli attacchi della tronista, il corteggiatore è andato dietro le quinte mentre la puntata era ancora in corso e non si sa se tornerà.

Ernesto ha raggiunto Cristiana in camerino e le ha fatto una dichiarazione d'amore; lei, però, in esterna ha baciato Federico.

I percorsi verso la scelta

Flavio ha concluso la sua avventura a Uomini e donne nel corso delle riprese del 15 dicembre, quindi al momento sul trono ci sono due ragazze e un ragazzo.

Cristiana è indecisa tra Ernesto e Federico da mesi, quindi a breve potrebbe annunciare quando farà la sua scelta; Ciro, invece, è in alto mare perché ha cominciato il suo percorso da poche settimane e non ha ancora individuato una corteggiatrice che potrebbe fargli perdere la testa.

Sara, infine, è sempre più confusa: anziché diminuire il numero dei suoi spasimanti in vista di un'eventuale scelta, la giovane sta continuando ad accettarne di nuovi (l'ultimo in ordine di tempo è stato Simone, ex pretendente di Cristiana) e questo fa pensare che non avrebbe ancora le idee chiare.

Quando andrà in onda la scelta di Flavio

Flavio è stato il primo dei tronisti dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne a fare la scelta: dopo circa tre mesi di conoscenza davanti alle telecamere, il giovane si è dichiarato a Nicole nel corso delle riprese del 15 dicembre.

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, però, la puntata in questione non dovrebbe andare in onda a breve: complice la pausa natalizia, la scelta di Ubirti potrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Le registrazioni del dating-show, infatti, sono avanti di qualche settimana rispetto a quando vengono proposte ai telespettatori, quindi prima di assistere al fidanzamento di Flavio i fan dovranno vedere le esterne e i confronti che hanno portato il giovane a preferire Nicole a Martina.