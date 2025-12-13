Sabato 13 dicembre è stata registrata una puntata speciale di Amici e sul web stanno già circolando le anticipazioni su ciò che è accaduto. Questo appuntamento, che sarà trasmesso nel daytime e non la domenica pomeriggio, ha visto sei allievi sfidarsi davanti a un pubblico selezionato. Flavia, Lorenzo e Caterina per il canto, Anna, Paola e Giorgia per il ballo, si sono esibiti per convincere i presenti a votarli come il loro preferito: il voto non è stato svelato nel corso delle riprese.

Appuntamento speciale con sei talenti di Amici

A circa 24 ore dalla messa in onda della dodicesima puntata di Amici, c'è stata una nuova registrazione.

In queste ore, in studio è andata in scena una gara inedita tra sei titolari della classe: tre cantanti e tre ballerini si sono sfidati per provare a diventare l'allievo preferito del pubblico.

Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che Flavia, Lorenzo e Caterina hanno interpretato i loro inediti, invece Anna, Paola e Giorgia hanno ballato una coreografia a testa davanti a un gruppo selezionato di fan.

Al termine della competizione i presenti hanno votato con delle palline da mettere nella scatola dove c'era scritto il nome del talento che li ha colpiti di più, ma il risultato non è stato svelato.

Al momento questa votazione è ancora top secret e molto probabilmente sarà resa nota in un daytime in onda la prossima settimana.

Gli spoiler di domenica 14 dicembre

Lo speciale di Amici registrato in queste ore sarà trasmesso su Canale 5 a breve, probabilmente in un daytime della prossima settimana, che sarà anche l’ultima prima dell’inizio delle vacanze di Natale per allievi e professori.

Domani, domenica 14 dicembre, il pubblico assisterà alla puntata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni.

In studio non ci saranno eliminazioni, ma quattro talenti finiranno in sfida: Angie e Gard per il canto, Giorgia e Paola per la danza.

A giudicare le gare del giorno saranno Orietta Berti, Michele Bravi, Maura Paparo e Rebecca Bianchi, invece gli ospiti musicali saranno Luk3 e Carl Brave.

Alessandra Celentano contro tutti

Sempre nella puntata di Amici che andrà in onda il 14 dicembre ci saranno molti scontri tra i professori, e tutti avranno Alessandra Celentano come protagonista.

La maestra di ballo tornerà a criticare Pierpaolo andando contro i giudici della gara (che lo metteranno al secondo posto), battibeccherà con Emanuel Lo sulla fisicità di Alessio e replicherà piccata a chi contesterà la sua decisione di affiancare Giulia Pauselli agli allievi per un passo a due ricco di prese molto difficili.