Michele è uno degli allievi di Amici a rischio dopo la decima puntata e tra qualche giorno dovrà affrontare una sfida decisiva per il suo percorso nella scuola. Rudy Zerbi ha deciso di scegliere personalmente la cantante con la quale il titolare si confronterà a breve e gli ha mostrato il video del suo provino. Il giovane è apparso rassegnato sin dal primo momento, la sua insegnante Lorella Cuccarini l'ha spronato a dare tutto per provare a vincere.

La mossa del professore di canto

Domenica scorsa Michele si è classificato ultimo nella gara inediti e ha dovuto indossare la maglia della sfida, quindi il suo banco è a rischio almeno fino a quando non si confronterà con un talento esterno.

Il daytime di Amici che è andato in onda il 1° dicembre ha aggiornato i telespettatori su quello che è successo dopo l'ultimo speciale: Rudy Zerbi ha inviato una lettera al cantante del team Cuccarini per avvisarlo di una decisione molto importante che ha preso.

Il docente del cast, infatti, ha chiesto alla produzione di poter scegliere la persona con la quale Michele si dovrà sfidare nei prossimi giorni e l'ha voluto fare perché secondo lui non sarebbe migliorato affatto da quando ha cominciato il percorso nel talent.

Il titolare ha anche visto il provino della sua sfidante e il primo commento che ha fatto è stato: "Lei è brava, vado a casa".

Anche Flavia e Plasma hanno concordato sul fatto che la ragazza è molto preparata e quasi sicuramente entrerà, mentre Opi ha provato a difendere l'amico dicendo che non meriterebbe l'eliminazione.

Il confronto con Lorella Cuccarini

Dopo essersi sfogato con i compagni, Michele ha raggiunto Lorella Cuccarini in sala prove e le ha spiegato perché pensa che andrà a casa nella prossima puntata.

Secondo l'allievo di Amici, la sfidante sarebbe molto preparata e per questo potrebbe essere premiata dal giudice esterno che sarà chiamato a decidere chi di loro merita il banco.

La professoressa ha compreso i timori del suo alunno, ma l'ha spronato a non buttarsi giù perché ha tutte le carte in regola per vincere la sfida.

Veronica Peparini e Alessandra Celentano ai ferri corti

L'ultima parte del daytime di Amici del 1° dicembre è stata dedicata al duro confronto che Veronica Peparini ha avuto con Alessandra Celentano dopo la puntata di domenica scorsa.

Le due insegnanti hanno parlato a lungo della preparazione di Pierpaolo, soprattutto dei complimenti che gli ha fatto Eleonora Abbagnato in studio. Le docenti hanno visioni diverse sul titolare della scuola e nessuna di loro sembra essere disposta ad assecondare l'altra sul futuro del giovane nel programma e anche nel mondo del lavoro.