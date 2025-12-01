Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender riuscirà a sopravvivere dopo essere stata vittima di un’aggressione. La donna chiederà a Yildiz di allearsi con lei per fermare Sahika, ritenuta la mente delle trame contro di loro.

Halit crede che Ender sia morta

Ender crederà che Sahika sia una serial killer, sospettando che abbia ucciso un anno prima Philip, il suo ricco marito. Il sospetto troverà conferma quando verrà ritrovato il corpo di Philip. Il figliastro della donna aveva confidato a Ender di non credere che la morte del padre fosse stata accidentale.

Celebi affronterà Sahika accusandola del duplice omicidio, per poi essere aggredita e gettata nel Bosforo la sera stessa.

Otto mesi più tardi, tutti crederanno che Ender sia morta, anche se il suo corpo non verrà mai ritrovato. Anche Yildiz sembrerà scomparsa nel nulla. Halit si rifarà una vita al fianco di Sahika, desiderosa di diventare al più presto sua moglie per portare avanti un piano con un misterioso complice. La donna organizzerà la festa di fidanzamento con l'imprenditore, nonostante la contrarietà del fratello Kaya, che nel frattempo tornerà a esercitare la professione di avvocato dopo aver lasciato il gruppo Argun.

Celebi stringe un'alleanza con Yildiz per distruggere Sahika

Il piano di Sahika andrà in fumo, quando Yildiz si presenterà incinta di otto mesi, rivendicando il ruolo di moglie legittima di Halit.

La sorella di Zeynep dirà a Halit che il bambino che aspetta è suo, rendendosi disponibile al test del Dna per togliere ogni dubbio al riguardo. Grazie a un flashback, si scoprirà anche che fine ha fatto Ender in seguito all'aggressione subita. La donna, ancora provata, busserà alla casa di Yildiz per stringere un'alleanza per mandare a monte tutte le bugie costruite da Sahika. Il piano vedrà anche il coinvolgimento di Caner, che per mesi ha finto di piangere la morte della sorella. Ender convincerà Yildiz a tornare a Istanbul per garantire un futuro sereno al suo bambino che aspetta.

Ender ha chiesto a Kemal di collaborare

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha chiesto a Dundar di far spiare Kemal da uno dei suoi uomini.

Ender ha chiesto a quest'ultimo di collaborare, promettendogli di aiutarlo a riconquistare l'ex moglie.

Alihan Tasdemir, invece, è andato a cena con la moglie di Tuncer, confessandole che sua madre aveva avuto una storia d'amore con il suo defunto marito. La donna gli ha consigliato di dimenticare il passato e di perdonare la madre per affrontare meglio il futuro.