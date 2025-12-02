Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dall'8 al 12 dicembre su Canale 5 raccontano che Asuman accoltellerà Mustafa quando minaccerà di raggiungere la loro figlia Yildiz a Istanbul. Dundar e Alihan, invece, verranno arrestati dopo essere rimasti coinvolti in una rissa.

Yildiz scatena la furia di Halit

Kemal cercherà di riconquistare Zehra e per questo chiederà aiuto ad Ender, nel frattempo diventata membro del consiglio d'amministrazione dell'azienda Argun.

Dundar, intanto, organizzerà l'addio al celibato invitando anche Alihan e Hakan.

Yildiz appreso questo pianificherà la festa di nubilato di Zeynep. In questa circostanza, quest'ultima scoprirà che Alihan ha intenzione di partire per l'America. La giovane inoltre apprenderà che Tasdemir è fidanzato con Elif, dimostrando di essere molto gelosa.

Successivamente Yildiz chiederà ad Halit il permesso di acquistare un regalo alla sorella. L'uomo acconsentirà soltanto a qualcosa di semplice ma Yildiz aizzata da Ender raggiungerà una gioielleria dove spenderà molti soldi. Halit esploderà come una furia dopo aver scoperto che Yildiz ha speso più del dovuto nel regalo per la sorella Zeynep.

Dundar e Alihan vengono arrestati

Caner, Emir, Dundar, Alihan e Curban finiranno in carcere dopo essere rimasti coinvolti in una rissa.

Tutti verranno rimessi in libertà grazie all'aiuto di un avvocato contattato da Tasdemir. Allo stesso tempo, Zeynep apparirà sorpresa dall'amicizia nata tra l'ex fidanzato e Dundar, che la renderà fragile sul matrimonio imminente.

Mustafa, invece, scoprirà che sua figlia è sposata con Halit. L'uomo minaccerà Asuman, che non esiterà ad accoltellarlo quando annuncerà di voler raggiungere Yildiz. Quest'ultima apprenderà che Mustafa è suo padre una volta arrivata al commissariato di Bursa insieme al marito. Yildiz e Halit appariranno profondamente turbati da quanto successo e per questo preferiranno non raccontare nulla per proteggere il nome della famiglia.

Dundar è apparso geloso del rapporto nato tra Hakan e Zeynep

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) ha provato a incastrare Kemal, mostrando ad Halit delle foto in cui è con Ender nel tentativo di far saltare le nozze. Allo stesso tempo, Celebi ha mostrato all'ex marito le foto di Yildiz insieme a Kemal.

Dundar, invece, è apparso sempre più geloso del rapporto tra Hakan e Zeynep ma lei l'ha rassicurato sul fatto che sono solo amici. Il rivenditore ha raggiunto la casa di Yildiz con la sua numerosa famiglia per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep.