Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Mentre su Canale 5 vanno in onda le ultime puntate di Uomini e donne alle quali hanno partecipato, la dama e il cavaliere si mostrano sorridenti e affiatati sui social. La protagonista del trono Over, in particolare, ha pubblicato su Instagram alcuni video che ha registrato nello stesso centro commerciale dove lui è stato visto in compagnia di Francesca qualche tempo fa.

Amore a gonfie vele lontano dalle telecamere

Nei prossimi giorni sarà trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui Agnese e Roberto annunceranno il loro fidanzamento, un appuntamento che è stato registrato un paio di settimane fa e del quale sono disponibili tutte le anticipazioni.

La dama e il cavaliere, dunque, stanno insieme da un po' di tempo e sui loro profili social si possono trovare dediche, foto e video di coppia.

De Pasquale, inoltre, il 1° dicembre ha deciso di ironizzare sulla segnalazione che ha messo un po' in crisi il suo rapporto con Priolo, quella secondo la quale lui avrebbe trascorso una giornata al centro commerciale in compagnia dell'ex dama Francesca.

In studio è stato dimostrato che i due si sono incontrati per caso prima che lui iniziasse la storia con Agnese, infatti lei ha voluto scherzare su quest'episodio registrando alcune storie nello stesso posto.

"Come mai nessuno ti fotografa? Non sei nessuno, vedi? Non è che quella volta sei finito in una trappola?", ha detto la protagonista del trono Over su Instagram.

In arrivo la scelta su Canale 5

In questi giorni Agnese ha anche pubblicato foto di baci e abbracci che si è scambiata con il compagno Roberto fuori dagli studi di Uomini e donne, e i fan non hanno potuto far altro che gioire vedendoli così felici.

Stando alle anticipazioni del web, tra il 3 e il 4 dicembre dovrebbe andare in onda la puntata in cui la dama e il cavaliere lasceranno il programma insieme.

La scelta è stata emozionante e molti componenti del parterre si sono commossi per la nuova coppia, a partire da Gemma.

Federico riparte da Emanuela

Se Agnese ha lasciato Uomini e donne insieme a Roberto, Federico è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Nella registrazione che c'è stata il 1° dicembre, infatti, il cavaliere è stato messo a confronto con le due dame che sta frequentando in questo periodo, Emanuela e Marta.

Il protagonista del trono Over non se l'è sentita di esprimere una preferenza tra le due, ma per ora sembra ancora molto lontano da un'eventuale uscita in coppia.

Lunedì scorso è stato dato molto spazio anche a Gemma, che ha avuto una vera e propria crisi emozionale durante un ballo con Mario. Tina ha ironizzato sull'accaduto chiedendo l'intervento del medico.