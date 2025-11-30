Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kaya deciderà di dare le dimissioni come capo dell'azienda Argun a causa della storia d'amore nata tra la sorella Sahika e Halit. L'uomo aprirà uno studio notarile dove assumerà Caner ed Emir come suoi assistenti.

Kaya dà le dimissioni come capo dell'azienda di Halit

La vita dei personaggi verrà sconvolta dalla presunta fine drammatica di Ender. Quest'ultima verrà aggredita e spinta nelle acque del Bosforo mentre del suo corpo non ci sarà traccia.

Tutti penseranno che la donna sia morta compreso Kaya, da sempre innamorato pazzo di lei. L'imprenditore non vedrà di buon occhio la storia d'amore nata tra la sorella minore Sahika e Halit poiché lui è ancora sposato con Yildiz, scomparsa nel nulla il giorno dell'aggressione di Ender. Kaya prenderà una decisione quando scoprirà che Sahika e Halit hanno intenzione di sposarsi tra quattro mesi. L'uomo sceglierà di tornare ad indossare la toga, consegnando le dimissioni come capo dell'azienda al signor Argun.

Kaya assume Caner ed Emir nel suo studio notarile

Halit accetterà la decisione di Kaya anche se specificherà che per lui le porte dell'azienda sono sempre spalancate poiché è un membro della famiglia.

Il fratello di Sahika apparirà sempre più sicuro nella sua scelta di cambiare lavoro sopratutto quando Yildiz si farà viva e comunicherà ad Halit di essere in attesa di un figlio da lui.

Ben presto Kaya diventerà un legale molto famoso nel suo ambiente e aprirà uno studio notarile di grande successo. L'uomo avrà bisogno di assumere alcuni dipendenti. Caner ed Emir diventati inseparabili saranno assunti da Kaya. I due accetteranno l'impiego anche se dimostreranno di avere alcune lacune in materia.

Zeynep ha scoperto che Alihan ha incontrato Dundar grazie ad una rivelazione di Yildiz

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alper ha comunicato a Caner che Yildiz non frequenta più la sua palestra.

Allo stesso tempo, la donna ha accusato Kemal di averle mandato dei fiori firmati Alper per crearle dei problemi con Halit.

Alihan, invece, ha detto a Dundar che Zeynep non è veramente innamorata di lui. Yildiz è andata da Dundar per chiedergli di far spiare Kemal da uno dei suoi uomini. La donna ha così scoperto che Alihan era stato lì in precedenza. Yildiz ha raccontato tutto a Zeynep che ha perso il controllo.

Ender, intanto, ha proposto un patto a Kemal, promettendogli di riconquistare Yildiz. Infine Alihan è andato a cena con Nevra che gli ha confessato che sua madre aveva avuto una relazione con Tuncer.