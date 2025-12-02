Nel corso dell’11ª puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 1° dicembre su Canale 5, la nomination di Anita Mazzotta a Rasha Younes ha riaperto una frattura tra le due concorrenti. Terminata la diretta, Rasha si è sfogata con Omer Elomari, ribadendo di non aver mai provato interesse per Jonas Pepe: “Lei dice di avere dubbi, ma li avesse su di lui, chi l’ha mai guardato”.

Rasha rassicura Omer

In puntata, dopo la messa in onda del video in cui veniva nuovamente ipotizzato un feeling tra Rasha e Jonas, la ragazza ha ribadito il suo interesse Omer: “Io, dal primo giorno che l’ho visto, sono interessata a lui”.

Nel post-puntata, dopo che Anita ha nuovamente messo in dubbio le sue intenzioni ipotizzando un interesse per Jonas, la gieffina si è sfogata con Omer: “Anita ha dubbi su di me, ma li avesse su di lui. Chi l’ha mai guardato”.

E non è tutto. Anche durante la settimana, nel gioco Dicono di me, un utente aveva esortato Anita ad aprire gli occhi sul presunto avvicinamento tra Rasha e Jonas. Terminato il gioco, Rasha aveva subito rassicurato Omer di non aver mai nutrito alcun interesse per il modello: “Ma figurati, chi l’ha mai guardato. Non scherziamo”.

La clip della discordia

Simona Ventura ha mostrato un filmato in cui si vedevano Omer e Jonas parlare in disparte, lontano dalle rispettive compagne Rasha e Anita.

Subito dopo, sono andati in onda i confessionali in cui Jonas ha ammesso che tra lui e Rasha esiste una grande intesa.

Una volta tornati in studio, Anita è apparsa visibilmente infastidita dalle immagini appena viste. Incalzata dalla conduttrice, ha dichiarato: “I dubbi che avevo quando sono tornata sono riemersi in modo ancora più prepotente. In questi giorni guardo, osservo e cerco di capire; e il fatto che anche Omer abbia parlato di gelosia significa che non sono solo mie fantasie”.

Omer ha però precisato di non essere mai stato geloso di Rasha, spiegando di averle teso un tranello per mettere alla prova Jonas: “Il mio era un test per capire la sua strategia”. Anche Jonas ha offerto la sua versione: “Tra me e Rasha c’è intesa, ma non c’è nulla.

Quelle cose su di lei le pensavo prima che tornasse Anita”.

Rasha, infine, ha ribadito la sua posizione con fermezza: “Io porto rispetto a Omer e ad Anita, non esiste nulla di tutto questo. Io e lui abbiamo sempre parlato dei nostri rispettivi compagni”.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, i telespettatori hanno commentato lo sfogo di Rasha.

"Non lei che snobba Jonas più di qualunque altro uomo sulla Terra", ha ironizzato un utente. Un altro ha aggiunto: "Rasha ha ribadito il suo ribrezzo nei confronti di Jonas". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Rasha non ha capito proprio niente, visto che Anita sta osservando il suo fidanzato. Dovrebbe smetterla di sentirsi sempre al centro di tutto".