Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nel 2026 su Canale 5, Ender sopravviverà dopo essere caduta nelle acque gelide del Bosforo in seguito a un'aggressione. La donna arriverà alla conclusione che era stato suo figlio Yigit a provare a ucciderla e non invece Sahika come aveva erroneamente pensato.

Ender viene data per morta dopo una caduta nel Bosforo

Ender cadrà nelle acque del Bosforo dopo aver ricevuto un colpo alla testa. Otto mesi dopo, tutti crederanno che la donna sia passata a miglior vita. In realtà Ender risulterà essere ancora viva e nascosta in un luogo segreto per organizzare un piano contro Sahika, la nuova fidanzata di Halit.

La donna stringerà un accordo con Yildiz, ancora legalmente sposata con l'imprenditore. Quest'ultima interromperà la festa di fidanzamento di Sahika e Halit, annunciando di essere in attesa di un bambino. La darklady, a questo punto, cercherà di avvelenare il cibo di Yildiz che però verrà ingerito per sbaglio da Aysel. La sorella di Zeynep pregherà Ender di uscire allo scoperto a causa della gravità delle mosse compiute da Sahika.

Ender capisce che Yigit ha provato ad ucciderla

Ender parteciperà a una festa organizzata a villa Argun, accusando apertamente Sahika dell'attentato subito otto mesi prima. La darklady verrà poi condotta in commissariato per chiarire la sua posizione.

Intanto, Ender avrà un confronto col figlio Erim, che drogato da Yigit si scaglierà contro di lei, intimandole di non farsi più vedere poiché l'ha fatto soffrire per troppo tempo.

Dopo un salto temporale nella narrazione sarà evidente che che il responsabile dell'aggressione ai danni di Ender non era stata Sahika ma invece Yigit, arrabbiato con lei per averlo abbandonato alla nascita. La donna fingerà di non ricordare questo particolare quando Kaya troverà un alibi alla sorella, confessando di essere stato sempre con lei al momento dell'aggressione.

Ender racconterà tutto a Caner, il quale non se la sentirà di spedire Yigit in prigione, sottolineando di voler smascherare Sahika, di cui è diventato un burattino. Intanto, il giovane diventerà sempre più pericoloso, temendo di essere denunciato da un momento all'altro dalla madre.

Alihan ha rimandato la sua partenza per l'America

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Halit ha cacciato Kemal dalla sua azienda per farlo uscire dalla vita di sua figlia Zehra.

Alihan, invece, ha rimandato la partenza per l'America dopo aver incontrato Elif, un'amica di vecchia data. L'imprenditore ha iniziato una conoscenza con lei, facendo ingelosire Zeynep.