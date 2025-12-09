Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda nel 2026 su Rete 4, rivelano che Petra si troverà in gravi condizioni dopo aver contratto una grave forma di tetano, a motivo di un oggetto arrugginito rinvenuto in giardino. Il medico consiglierà a Padre Samuel di dare l'estrema unzione alla governante, nella convinzione che non riuscirà a sopravvivere alla notte.

Petra in gravi condizioni dopo aver contratto il tetano

Le condizioni di salute di Petra si aggraveranno dopo aver contratto una grave forma di tetano. Il dottore crederà che il siero antitetanico sia l'unica possibilità per salvare la vita della governante.

L'uomo sarà all'oscuro che le dosi del farmaco sono nelle mani dell'esercito e, per questo motivo, è molto difficile reperirlo. Nonostante tutto, Curro proverà ugualmente ad ottenere l'indispensabile siero salvavita. Il ragazzo chiederà ad Angela di parlare con Lorenzo affinché ottenga il farmaco dai suoi commilitoni. Il capitano de La Mata accetterà di sostenere la causa, scoprendo che una dose si trova a Siviglia. Manuel, a questo punto, salirà a bordo del suo aeroplano per andare a prendere la cura.

Don Samuel dà l'estrema unzione alla governante

Qualche ora dopo, il medico somministrerà il siero antitetanico a Petra davanti allo sguardo preoccupato di Teresa, Angela e Manuel. In questo frangente, il dottore informerà Don Samuel che il siero potrebbe essere arrivato troppo tardi, consigliandogli di dare l'estrema unzione alla governante.

Petra riceverà così l'ultimo sacramento alla presenza di Teresa, che non riuscirà a trattenere le lacrime.

In questa circostanza, Padre Samuel dichiarerà solennemente: "Per questa santa unzione e per la sua benevola misericordia, il Signore ti perdoni ogni peccato che hai commesso". Il sacerdote prenderà l'olio degli infermi, applicandolo sulla fronte, sugli occhi, sulle guance, sulla bocca e sui polsi di Petra, per poi concludere il rito inginocchiandosi accanto al suo letto. L'uomo concluderà: "Ho preparato la tua serva per il suo ultimo viaggio, Signore, ma ti prego di non chiamarla ancora al tuo fianco".

Catalina ha chiesto a Maria e Padre Samuel di vendere il vaso

Nel frattempo, negli scorsi episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, Curro ha rifiutato di sposare una ricca ereditiera allo scopo di salvare la tenuta dalla rovina finanziaria, mentre Jana ha accusato Cruz di aver posto fine alla vita di Tomas e di sua madre Dolores.

La marchesa è rimasta spiazzata davanti a tale rivelazione per poi respingere con forza tali accuse. Cruz ha puntato il dito contro Leocadia.

Maria e Padre Samuel, invece, hanno ricevuto da Catalina l'incarico di vendere il vaso. I due hanno ringraziato la marchesina per poi recarsi dal conte di Monteverde, interessato all'acquisto.