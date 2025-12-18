Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano uno scambio alla nascita per il figlio della protagonista. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Yildiz tornerà a Istanbul annunciando la sua gravidanza, mentre Halit avrà ormai iniziato una relazione con Sahika. Il signor Argun vorrà la dimostrazione che il figlio che nascerà sarà realmente suo e che non si tratti di una nuova macchinazione dell’ex. Tuttavia, ci sarà un problema durante il parto, poiché il piccolo Halitcan, figlio di Yildiz, verrà dato a una coppia in partenza per l’estero, mentre alla madre del piccolo verrà consegnato un altro bambino.

Quando Halit farà il test del DNA, il neonato non risulterà essere suo figlio e andrà su tutte le furie.

Yildiz annuncia la data del parto

Yildiz si allontanerà da Istanbul lo stesso giorno dell’attentato a Ender. Dopo otto mesi la sorella di Zeynep tornerà a casa per impedire ad Halit di sposare Sahika, con la quale ha iniziato una relazione. Yildiz, non appena arriverà a villa Argun, annuncerà di essere incinta e prossima al parto. Per Sahika sarà una doccia fredda, poiché se il bambino che porta in grembo Yildiz è davvero di Halit, le cose per lei si complicheranno. Pertanto la compagna del signor Argun proverà ad avvelenare la rivale, ma a farne le spese sarà Aysel, che mangerà il cibo contaminato.

La domestica però verrà fortunatamente salvata in tempo. Sahika allora proverà a convincere Halit che il figlio che porta in grembo la sua ex non è realmente suo e quindi l’imprenditore vorrà procedere con l’esame del DNA. Parallelamente Yildiz comunicherà la data del parto di Halitcan.

Halitcan viene scambiato alla nascita

Nel frattempo i medici si accorgeranno che il bambino di Yildiz è podalico e quindi per lei sarà necessario un parto cesareo programmato. La sorella di Zeynep tenterà di anticipare il parto fingendo un malore, mentre Ender la informerà della necessità di agire al più presto per mettere fuori gioco Sahika. Ci sarà però un colpo di scena: subito dopo la nascita di Halitcan, prima ancora che il neonato possa finire tra le braccia della madre, Halit farà eseguire il test del DNA.

Per il signor Argun sarà sconvolgente scoprire che il piccolo non è suo figlio e andrà su tutte le furie. Yildiz, dal canto suo, proverà a difendersi sostenendo che sia stata Sahika a falsificare l’esito dell’esame. Ender, prevedendo le mosse della compagna di Halit, farà eseguire un secondo test su Halitcan e incredibilmente il risultato confermerà la stessa conclusione: il bambino non è l’erede di Argun. Il mistero verrà subito svelato, poiché il figlio naturale di Yildiz è stato scambiato alla nascita proprio da Sahika. La vicenda terrà banco per diverso tempo, fino a quando Yildiz non avrà il sospetto che il neonato consegnatole fra le braccia dopo il parto non sia realmente suo e cercherà di dimostrarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha lasciato Dundar

Nelle precedenti puntate, Zeynep ha incontrato Alihan prima di sposarsi con Dundar. L’incontro con l’ex fidanzato ha suscitato in lei un grande turbamento, al punto da decidere di non convolare a nozze con il compagno. Zeynep ha quindi lasciato una lettera a Dundar nella quale gli ha spiegato la sua decisione. Parallelamente la sorella di Yildiz è corsa all’aeroporto vestita da sposa e ha raggiunto Alihan poco prima che si imbarcasse per gli Stati Uniti.