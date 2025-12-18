Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di giovedì 25 dicembre 2025. Nonostante il giorno festivo, Mediaset ha scelto di non rinunciare all'appuntamento con la fortunata soap opera turca che continua a registrare ascolti importanti nel daytime pomeridiano.

Gli spettatori, però, a differenza di quanto accade normalmente nel palinsesto della rete ammiraglia, dovranno fare a meno di uno dei due appuntamenti con la soap dato che sarà trasmesso solo quello delle 18:15.

Cambio programmazione La forza di una donna del 25 dicembre: salta una puntata della soap opera

Il daytime pomeridiano di Canale 5, per la giornata di Natale, prevede la messa in onda di un doppio film natalizio che andrà in onda dalle 13:40 alle 18:15 circa, prendendo il posto di Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 25.

Nonostante il giorno festivo, però, Mediaset ha scelto di non rinunciare a uno dei suoi titoli di maggior successo del momento: trattasi de La forza di una donna, in grado di appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori.

Per la giornata di Natale, però, non andrà in onda l'episodio che tradizionalmente viene trasmesso dalle 16:05 alle 16:25 circa, al termine del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

A che ora va in onda La forza di una donna il prossimo 25 dicembre su Canale 5

Il nuovo palinsesto Mediaset per la giornata del 25 dicembre prevede alle 18:15 un singolo episodio de La forza di una donna in prima visione assoluta.

La soap è stata posizionata lo stesso in questo slot orario per assicurare un buon traino all'appuntamento con Caduta Libera, il game show condotto da Max Giusti che sarà in onda regolarmente per tutto il periodo delle feste natalizie con puntate inedite.

In questo modo il game non dovrà partire con un traino basso e potrà mantenere la sua media di circa 2,7 milioni di spettatori che tutti i giorni si collegano su Canale 5 per seguire le vicende dei concorrenti alle prese con le famose botole del quiz.

Il ritorno di Can Yaman nella programmazione futura di Canale 5

In vista del gran finale de La notte nel cuore in prime time e in attesa anche delle puntate conclusive de La forza di una donna che arriveranno entro i primi mesi del 2026, Mediaset è già pronta ad acquistare nuovi titoli di serie turche che rinforzeranno la programmazione del daytime e quella serale.

In arrivo anche una nuova serie televisiva che avrà come protagonista il divo turco Can Yaman, reduce dal buon successo di ascolti della prima stagione di Sandokan, trasmessa in queste settimane autunnali su Rai 1 con una media che ha sfiorato la soglia complessiva del 31% di share.