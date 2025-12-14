Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano un matrimonio mancato tra due protagonisti. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a sabato 20 dicembre su Canale 5, Dundar verrà lasciato improvvisamente da Zeynep, che capirà di essere ancora innamorata di Alihan. La sorella di Yildiz infatti fuggirà dall’ex fidanzato e tornerà insieme a lui, iniziando subito a cercare una casa dove poter convivere. Nel frattempo continueranno a svilupparsi le vicende di Mustafa, che ricatterà sia Halit che Asuman: le sorelle Yilmaz, però, non saranno ancora al corrente del grande segreto che l’uomo nasconde.

Zeynep lascia Dundar proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarlo

Yildiz rivelerà ad Alihan che le fotografie trovate sul cellulare di Ender erano soltanto una manipolazione della donna per mettere fuori gioco Zeynep. Tuttavia, la moglie di Halit non riuscirà a convincere l’imprenditore a riconquistare sua sorella, poiché lui avrà comunque intenzione di partire per gli Stati Uniti. Intanto, Dundar e Zeynep saranno pronti a sposarsi e, proprio nel giorno previsto per le nozze, Alihan si presenterà inaspettatamente dalla sua ex fidanzata per salutarla prima di partire. In seguito a questo incontro ci sarà un colpo di scena che segnerà profondamente Zeynep, la quale deciderà di scappare e raggiungere Alihan prima che lasci la Turchia.

Dundar si infuria dopo che Zeynep lo ha lasciato per tornare con Alihan

Nel frattempo, Dundar attenderà la futura sposa, che però non arriverà mai al matrimonio. Il venditore di auto scoprirà così di essere stato lasciato di punto in bianco dalla fidanzata, corsa da Alihan. Dundar non tollererà il comportamento di Zeynep e vorrà vendicarsi per l’umiliazione subita. Intanto, i due innamorati, non appena tornati insieme, affretteranno le cose e cercheranno subito una casa per iniziare la convivenza. Non cesseranno inoltre le vicende legate a Mustafa, tornato in città per trarre profitto dalla ricchezza di sua figlia Yildiz. Mustafa ricatterà Halit chiedendogli più soldi, ma il signor Argun non cederà alle pretese del suocero.

Successivamente, Mustafa si presenterà da Yildiz per rivelarle la sua versione dei fatti, facendo così capire alla figlia di essersi fatto vivo soltanto per una questione di denaro e non per amore. La moglie di Halit caccerà quindi suo padre e gli chiederà di non importunare Zeynep. Tuttavia, Mustafa non vorrà fermarsi e si presenterà a casa di Asuman minacciandola: se non gli darà un’ingente somma di denaro, rivelerà a Yildiz e Zeynep di essere soltanto il padre biologico della prima.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha avuto un attacco di panico

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep ha fissato le nozze con Dundar, organizzando gli ultimi preparativi per il matrimonio.

Durante la prova del suo abito da sposa, la ragazza ha avuto un attacco di panico, venendo rassicurata da Yildiz. Quest’ultima, intanto, ha scoperto che le foto compromettenti trovate sul cellulare di Ender erano soltanto una farsa: Alihan non ha avuto alcun avvicinamento intimo con Ender durante le nozze con la consorte.