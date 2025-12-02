Durante l'11^ puntata del Grande Fratello, Simone De Bianchi è finito in nomination d'ufficio a causa di una frase fuori luogo pronunciata nei confronti di Dolce. Nel primo pomeriggio di oggi 2 dicembre, Giulia Soponariu ha commentato le dichiarazioni del suo amico e ha ammesso: "Se fossi stata lì probabilmente avrei riso anch'io, ma era una frase bruttissima".

La frase incriminata

Parlando dell'arrivo di Dolce (la concorrente del Big Brother Vip Kosovo sarà ospite per alcuni giorni al GF Italia), Simone ha rivelato un metodo per conquistarla: "La faccio ubriacare e le metto anche la melatonina".

Anziché prendere una presa di posizione, sua madre Francesca Carrara è scoppiata a ridere così come Domenico D'Alterio e Benedetta Carrara.

Vista la gravità della frase pronunciata dal concorrente romano, il GF ha deciso di prendere un duro provvedimento: Simone e Domenico sono finiti in nomination d'ufficio.

Giulia commenta il comportamento di Simone

Il giorno seguente la puntata del reality show, i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra hanno captato un discorso di Giulia legato al provvedimento di Simone e Domenico.

Senza giri di parole la ragazza ha affermato: "È stata una frase bruttissima. Potevo esserci anch'io lì e avrei riso, perché per quanto io possa difendere le donne non sono una femminista".

Non è possibile sapere com'è proseguito il discorso, poiché il video s'interrompe. Tuttavia nella puntata di ieri, Francesca è stata messa in discussione in quanto essendo madre di Simone non ha fatto nulla per rimproverare l'uscita fuori luogo del figlio. Il ragazzo invece ha chiesto scusa in diretta precisando che determinati metodi per conquistare una donna non gli appartengono, ma ha compreso di aver detto una cosa sbagliatissima.

Ragazzi ma forse non si sono resi conto della grsvita' delle frasi di Simone e dicono pure che ci avrebbero riso ma tutto bene.... #GrandeFratello #Rashmer pic.twitter.com/qZzYSRwH9x — Serkan ♡ Eda (@SenKalKapimi96) December 2, 2025

La reazione di alcuni utenti del web

Nel momento in cui Simone ha pronunciato determinate frasi su Dolce, sul web gli utenti si erano già mobilitati per richiedere la squalifica immediata.

In seguito al commento di Giulia, su X la polemica si è riaccesa.

Un utente si è detto spiazzato sulle parole della gieffina: "Forse non si sono resi conto della gravità della frase, se Giulia dice che avrebbe riso alle frasi di Simone in quanto non si sente una femminista". Un altro telespettatore ha affermato con tono sarcastico: "No in quella casa il 'brutto' e 'cattivo' è solamente Omer". Un utente ha aggiunto: "Avrebbero dovuto mostrare in diretta la clip integrale per far capire lo schifo della frase pronunciata da Simone". Un ulteriore telespettatore ha affermato: "Sminuendo la frase di Simone, in quella casa dimostrano che hanno tutti strumentalizzato il gesto di Omer quando si è abbassato i pantaloni".