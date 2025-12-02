Dopo la nomination di Anita Mazzotta a Rasha Younes, tra le due qualcosa si è rotto. Il giorno dopo la puntata del Grande Fratello, la piercer milanese ha confermato i motivi che l'hanno spinta a mandare al televoto la 32enne giordana: "Non devo dirle nulla e non ho bisogno di giustificarmi". Dunque almeno per ora, tra le due inquiline non sembra essere previsto un confronto chiarificatore.

Scintille tra Anita e Rasha

"Lei si è tirata indietro ad un aereo che in primis elogiava, ma quando non ha visto il suo nome scritto ha fatto un passo indietro.

Io non ho bisogno di dirle niente e non ho neanche voglia di parlarle. Non ho bisogno di giustificarmi ", ha detto Anita parlando con Grazia e Benedetta.

Il discorso della concorrente parte dalla motivazione scelta per la nomination a Rasha. La 26enne non ha mandato al televoto la coinquilina perché gelosa del rapporto con Jonas Pepe (fidanzato di Anita), ma perché ha visto dell'incoerenza durante il passaggio sulla casa di un messaggio aereo: "Nomino Rasha, perché oggi dopo una giornata di messaggi aerei una sua frase non mi è piaciuta affatto. Lei ha detto che non siamo amiche e tra noi c'è solo rispetto, ma pensavo che fra noi ci fosse qualcosa visto che in settimana ci siamo confidate".

Tutta questa cattiveria di Anita nei confronti di Rasha non è dettata da un solo aereo è così palese che non la sopportava da tempo e ha trovato la scusa per attaccarla peccato che risulta solo imbarazzante 🙈 #grandefratello #rashmer pic.twitter.com/ZU2plWjO9i — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) December 2, 2025

Il precedente

In settimana, durante il gioco "Dicono di te" un utente ha insinuato che tra Rasha e Jonas ci fosse del tenero. Dunque c'era già stato un primo confronto tra Anita e Rasha in cui quest'ultima aveva rassicurato l'inquilina sul fatto che non aveva mai provato attrazione nei confronti del modello.

A poche ore dall'11^ puntata del GF, sulla casa è arrivato un messaggio aereo: "Leali: Domenico, Grazia, Francesca, Jonas, Giulia", firmato "Anima".

In principio pare che la 32enne giordana sia corsa ad abbracciare i destinatari del messaggio, ma nel momento in cui ha visto una frecciatina nei confronti degli altri concorrenti ha fatto un passo indietro.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'atteggiamento ostile di Anita nei confronti di Rahsa.

"Tutta questa cattiveria di Anita nei confronti di Rasha non è dettata da un solo aereo è così palese che non la sopportava da tempo e ha trovato la scusa per attaccarla", ha detto un utente. Un altro ha invece criticato il percorso della 26enne di origine veneta: "La comodina per eccellenza, ci dimostra che fa le nomination in base agli aerei che riceve perché lei non è in grado di ragionare da sola".

Un altro utente ha affermato: "Anita non vuole parlare con Rasha semplicemente perché sa che ne uscirebbe sconfitta da un eventuale confronto". Infine c'è chi ha commentato: "Anita soffre Rasha, perché Jonas ha sempre detto che è una bellissima ragazza".