Nella giornata di domenica 14 dicembre, sopra la casa del Grande Fratello hanno voltato diversi aerei, tra cui due indirizzati ad Omer Elomari. In particolare, uno dei dei messaggi è stato inviato da Rasha Younes: "Beautiful soul". L'ex gieffina ha voluto far sentire il proprio supporto al concorrente siriano, visto che, nella precedente puntata, i due non hanno avuto modo di chiarire un'incomprensione.

La dedica di Rasha a Omer

Sulla casa del Grande Fratello sono tornati a volare gli aerei, tra cui due indirizzati a Omer. Il ragazzo ha ricevuto un messaggio bellissimo da parte della madre Shirin e dal fratello Mursit: "Life is life".

Ma non è tutto, perché poco dopo è arrivato un altro aereo all'indirizzo del concorrente siriano, ma questa volta ad inviarlo è stato Rasha: "Beautiful soul, con te...".

Inizialmente il gieffino non aveva capito cosa significasse il messaggio, ma con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura Omer ha compreso che la dedica è arrivata direttamente dall'ex gieffino. Emozionato per il messaggio ricevuto, il 26enne ha affermato: "Anch'io sempre con te, non sono mai stato lontano. Anche lei è una bellissima anima, ragazzi. Abbiamo sbagliato, ma lei è bellissima. Succede a tutti di avere una discussione". Sapendo che domani 15 dicembre c'è la finale, Omer ha concluso: "Ci vediamo domani Rà".

La reazione degli altri concorrenti

Mentre l'aereo sorvolava sulla casa più spiata d'Italia, i concorrenti hanno commentato spiazzati la dedica di Rasha.

Grazia Kendi ha immediatamente precisato: "Rasha non torna mai sui suoi passi". Anche Anita Mazzotta ha ammesso: "Lei si è ricreduta". Domenico D'Alterio ha ammesso: "Che bello, è strano che abbia mandato questo aereo". Giulia Soponariu ha detto di essersi emozionata: "Ragazzi ho i brividi. Lei ha inviato un aereo da sola". Jonas Pepe ha invece affermato: "Questo è veramente un colpo di scena ragazzi, una mina.

Sono contento per te bro".

Nel corso della puntata in onda l'8 dicembre, Rasha e Omer hanno discusso a causa di un'incomprensione durata tutta la settimana. A complicare le cose è stata l'eliminazione della 32enne giordana nel corso del televoto flash contro Grazia.

GF: anticipazioni puntata 15 dicembre

I concorrenti del GF sono convinti che domani 15 dicembre ci sarà la finale.

In realtà, Mediaset ha comunicato lo slittamento della finale a giovedì 18 dicembre su Canale 5, mentre domani andrà in onda una puntata normale.

Sull'account X del reality show sono state diffuse delle clip riguardanti Rasha e Omer: quindi è evidente che uno dei blocchi riguarderà i "Rashmer". Inoltre si parlerà della crisi (poi risolta) tra Jonas e Anita. Infine ci sarà spazio per decretare il sesto finalista tra Omer e Domenico.