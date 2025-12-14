Le trame delle nuove puntate de La Promessa, attualmente in programma in Spagna e nel 2026 su Rete 4, rivelano che Manuel farà una proposta inaspettata a Lorenzo. Il marchesino offrirà una parte della tenuta al capitano de La Mata per non contrarre matrimonio con Angela e permetterle di stare con Curro.

Manuel pronto a cedere una parte de La Promessa a Lorenzo per aiutare Curro

Manuel comprenderà il fratellastro Curro più di chiunque altro, poiché la sua storia d'amore con Jana l'aveva portato a commettere cose folli pur di starle accanto. L'erede del marchesato de Lujan apparirà deciso ad aiutare il ragazzo a vivere il suo amore con la figlia di Leocadia, mostrandosi disposto a fare qualsiasi cosa.

Manuel farà un'offerta inaspettata a Lorenzo per fargli cambiare idea in merito al prossimo matrimonio con Angela. Il figlio di Alonso informerà il capitano de La Mata che è pronto a cedergli il 25% de La Promessa in cambio dell'annullamento del fidanzamento con la donna. Lorenzo rimarrà particolarmente scosso da tale proposta poiché il suo sogno sarà quello di controllare la tenuta e gli abitanti al suo interno.

Martina e Jacobo in crisi

Nel frattempo, Martina e Jacobo affronteranno alcuni problemi riguardanti la loro storia d'amore. Il nobile deciderà di partire per alcuni giorni per andare a visitare i suoi genitori. Questo rappresenterà per lui e la cugina di Catalina un'occasione perfetta per capire cosa fare in merito al loro rapporto.

Leocadia, invece, assolderà un finto investigatore per ingannare Adriano, alla ricerca di notizie su Catalina, scomparsa da tempo da La Promessa. La dark lady vorrà impedire al ragazzo di scoprire il fatto che fosse stata lei ad allontanare sua moglie dal marchesato grazie all'aiuto di un complice.

Infine Lope accuserà Santos di aver sottratto alcune ricette nelle cucine. Il cuoco chiederà a Cristobal di impartire una lezione al valletto per quello che ha fatto.

Curro ha rivelato ad Alonso di essere suo figlio

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro, in accordo con la sorella Jana, ha deciso di uscire allo scoperto con Alonso, rivelandogli una volta per tutte la sua vera identità.

Il baronetto ha riferito al marchese di essere figlio suo e di Dolores e di averlo scoperto grazie a sua sorella Jana. Il marito di Cruz non ha creduto inizialmente a questa rivelazione salvo poi apparire felice di avere di fronte il frutto del suo amore con l'amata domestica.

Maria e Samuel, invece, sono stati salvati da Adriano in seguito alle accuse mosse dal conte di Monteverde. La domestica e il sacerdote, usciti dalla prigione, sono tornati alla tenuta dove hanno consegnato i soldi ricavati dalla vendita del vaso a Catalina.