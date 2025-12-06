Tra poco più di una settimana sarà decretato il vincitore del Grande Fratello e i fan lo dovranno scegliere tra i concorrenti che riusciranno ad accedere alla finale. Secondo chi ha scommesso su Sisal, Snai e Bwin, due inquiline avrebbero poche possibilità di aggiudicarsi il montepremi: su Sisal, ad esempio, il trionfo di Grazia è quotato 50.00, mentre quello di Benedetta a 33.00.

I concorrenti con meno possibilità di vittoria

Lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale del Grande Fratello, e quel giorno saranno scelti tutti i finalisti di quest'edizione (che andranno ad aggiungersi a Giulia e Jonas).

La settimana successiva, il 15 dicembre, il pubblico sarà chiamato a votare per eleggere il vincitore di quest'anno e, secondo chi sta scommettendo, la favorita sarebbe Anita (il suo successo è quotato a 2.50 su Sisal e Snia e a 3.00 su Bwin).

I bookmakers, però, sembrano avere le idee chiare anche su chi avrebbe poche possibilità di aggiudicarsi il montepremi dal valore di 100mila euro: la vittoria di Grazia, per esempio, è quotata a 20.00 su Snai, a 41.00 su Bwin e a 50.00 su Sisal.

Sfavorita sembra essere anche Benedetta, infatti il suo trionfo è quotato a 29.00 su Bwin e a 33.00 sia su Sisal che su Snai.

Omer e Rasha fuori dal podio dei bookmakers

Salendo un po' in queste "classifiche", si possono trovare i concorrenti del Grande Fratello che avrebbero più chance di vincere secondo gli scommettitori.

Il successo di Omer, per esempio, è quotato a 7.00 su bwin e Snai e a 9.00 su Sisal, invece quello della fidanzata Rasha è dato a 6.00 su bwin, a 10.00 su Snai e a 12.00 su Sisal.

Gli unici che potrebbero insidiare Anita, sempre secondo i bookmakers, sono Giulia (2.75 su Sisal, 3.00 su Snai e 3.50 su Bwin) e Jonas (3.00 su Sisal e Bwin, 4.50 su Snai).

In arrivo una doppia eliminazione al Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello 2025 è vicina, e i fan non vedono l'ora di scoprire i nomi dei finalisti di questa edizione.

Nel corso della puntata dell'8 dicembre ci sarà almeno una doppia eliminazione: in gioco ci sono ancora undici concorrenti, ma due di loro usciranno subito e saranno i meno votati tra i quattro che sono in nomination (Domenico, Francesca, Simone e Rasha).

Durante la penultima diretta della stagione, però, potrebbero essere aperti altri televoti flash per chiedere al pubblico di scegliere chi mandare via e chi promuovere alla finale del 15 dicembre.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete in questi giorni, Elodie dovrebbe essere l'ospite d'onore della prossima puntata del reality e si dice che sarebbe pronta a entrare nella casa per fare una ramanzina a Domenico e ad altri inquilini un po' irrequieti.