Helena Prestes è molto attenta a tutto quello che si dice e si scrive sulla sua storia d'amore, e la conferma di ciò arriva da un messaggio che ha pubblicato su X il 28 dicembre. Per smentire i rumor che la volevano in crisi con Javier Martinez, la modella che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello ha invitato i fan a credere solo a loro e a quello che postano sul canale riservato agli abbonati.

Lo sfogo social di Helena

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele da quasi un anno, ma ancora oggi c'è chi dubita della coppia e diffonde in rete rumor su una presunta crisi.

In queste ore Prestes è intervenuta su X per fare chiarezza sulle ultime chiacchiere, e l'ha fatto rivolgendosi direttamente alle tantissime persone che la seguono con affetto da quando l'hanno conosciuta come concorrente del Grande Fratello.

"Non ci credete alle persone che dicono che sono vicino a noi e sanno delle cose. Abbiamo una vita super riservata, in questa città viviamo di casa e lavoro. Non perdete tempo a discutere, piuttosto state attenti al canale che è molto più interessante", ha scritto la 35enne sul suo profilo social.

Non credete nelle persone che dicono “sono vicino a loro e so delle cose” . Abbiamo una vita super privata , non vediamo nessuno in questa città. Stiamo vivendo una vita da coppia lavoro Casa lavoro casa… non perdete il vostro tempo discutendo durante la notte invece state… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) December 28, 2025

I commenti degli utenti di X

In poche righe, dunque, Helena ha invitato i suoi fan a non dare retta a chi dubita della sua storia con Javier e poi ha ricordato loro di abbonarsi al canale dove pubblica contenuti inediti, soprattutto sulla vita di coppia.

"Io non ho mai creduto a nessuno", "Hai fatto bene a smentire queste disagiate che parlano come se vi conoscessero", "Sei grande", "Io credo solo a te e a Javier", "A molti piace cavalcare la vostra onda, basta non dargli retta", "Qui c'è gente che fa a gara a chi la spara più grossa", "Helena ha fatto cadere tutte le maschere, era ora", "Sai usare sempre le parole giuste", "Brava, metti i puntini sulle i", "Io seguo solo voi dall'inizio, il resto non conta", "Continuate come fate da quando eravate nella casa del Grande Fratello, tutto il resto è noia", "Ti ammiro ogni giorno di più", "Regina", "Sei una spanna sopra a tutti", si legge su X il 28 dicembre.

Gli Helevier inseparabili

Anche se ogni tanto si diffonde una voce che li vorrebbe in crisi, Helena e Javier sono sempre più uniti e innamorati.

Da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, infatti, i due sono inseparabili e a provarlo sono i tanti contenuti che pubblicano ogni giorni per i loro fan.

Da più di un anno, infatti, gli Helevier possono contare sul supporto di tantissime persone, le stesse che non si lasciano sfuggire ogni occasione buona per omaggiarli con regali più o meno costosi.

La storia d'amore tra Prestes e Martinez, inoltre, è raccontata nei dettagli sul canale Instagram che è disponibile solo per chi si abbona.