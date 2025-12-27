Il prossimo febbraio Helena Prestes e Javier Martinez taglieranno un importante traguardo: il primo anno da fidanzati. Il Natale appena trascorso è stato il primo per gli Helevier fuori dalla casa del Grande Fratello, e la modella lo ha raccontato sui social con contenuti di coppia o nelle dirette che ha fatto su TikTok per chiacchierare un po' con i fan. La 35enne, inoltre, ha speso bellissime parole per il compagno che la farebbe sentire al sicuro tutti i giorni.

La dichiarazione d'amore in diretta su TikTok

Sono passati quasi undici mesi da quando Helena e Javier hanno deciso di essere più che amici, e il loro rapporto sembra sempre più solido e importante.

Nel corso di una delle tante dirette che ha fatto su TikTok in questi giorni di festa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato benissimo del fidanzato e di come la farebbe sentire ogni giorno da quando sono una coppia.

"Io mi sento veramente protetta da lui, cura la bimba che è in me ed è una cosa bellissima", ha detto Prestes durante una chiacchierata virtuale con i suoi fan.

Da qualche mese, inoltre, gli Helevier vivono a Terni ed è in questa città che stanno coltivando sogni e progetti per il loro futuro insieme.

L'amore dei fan per gli Helevier

L'ennesima dichiarazione d'amore che Helena ha fatto a Javier sui social, ha conquistato e commosso le tantissime persone che seguono la coppia da quando si è formata all'interno della casa del Grande Fratello quasi un anno fa.

"Mi fa piangere quando parla così di lui", "Javier è un diamante, Helena un brillante", "Loro sono unici", "Questa cosa meravigliosa che ha detto", "Li amo", "Non cambiate mai", "Amatevi sempre così", si legge su X in questi giorni di festa.

La nuova vita di Helena a Terni

Sono passati molti mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, ma Helena e Javier continuano ad essere tra i personaggi più chiacchierati e seguiti sui social.

La coppia ribattezzata gli Helevier, infatti, ha un fandom numerosissimo e molto attivo, un gruppo di persone che non fa altro che omaggiare i propri beniamini con regali e parole d'affetto.

Da quando si sono trasferiti a Terni per lavoro (Martinez gioca nella squadra di pallavolo della città), i due ex concorrenti del reality non hanno mai smesso di ricevere doni e attenzioni dai loro sostenitori.

Helena e Javier sono amatissimi e per i loro fan ogni occasione è buona per fargli arrivare regali più o meno costosi: i compleanni, le festività, il trasferimento in una nuova casa sono solo alcune delle occasioni in cui i supporter della coppia hanno dimostrato tutto il loro affetto inviando oggetti e lettere ai loro idoli.