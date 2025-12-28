Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a fine dicembre 2025 su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Samuel chiederà a Cristobal di assumere Carlo alla tenuta. Curro e Angela, invece, informeranno Alonso e Leocadia di non essere più disposti a rinunciare alla loro storia d'amore.

Samuel chiede a Cristobal di assumere Carlo alla tenuta

Maria confiderà a Pia di non voler rivelare a Carlo che è il padre del bambino che attende. La domestica informerà Samuel, il quale chiederà a Cristobal di prendere il ragazzo come nuovo valletto.

Il maggiordomo assumerà Carlo, stabilendo che dovrà stare sotto la supervisione di Santos. Maria apparirà molto sorpresa di rivedere il padre di suo figlio a La Promessa. Samuel, a questo punto, confesserà alla domestica di essere stato lui a far assumere Carlo. La figura religiosa cercherà di convincere Maria a dare una seconda possibilità al giovane. La ragazza deciderà di essere onesta con Carlo, rivelandogli che è stato il prelato a farlo assumere alla tenuta. Il valletto ringrazierà Samuel per quello che ha fatto, dandogli fiducia.

Curro e Angela dicono ad Alonso di non voler rinunciare al loro amore

Le anticipazioni rivelano che Alonso implorerà Manuel di non spargere sangue nella sua guerra contro Leocadia.

Quest'ultima proverà a firmare una tregua con Margarita ma lei la rimprovererà di essere patetica a imitare Cruz.

Dopo un periodo lontano dal palazzo, Curro e Angela decideranno di far ritorno a La Promessa. I due ragazzi appariranno desiderosi di rivendicare il loro diritto di essere felici. Curro e Angela esprimeranno il desiderio di andare avanti con la loro relazione e di non essere disposti a rinunciarvi ad Alonso e Leocadia. La ragazza annuncerà ad Adriano e Martina che lei e Curro hanno intenzione di combattere per il loro amore.

Manuel ha annunciato la sua partenza per l'Italia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha chiuso ogni rapporto con sua madre Cruz, ritenuta responsabile della prematura dipartita di Jana (Ana Garces) e del bambino che attendeva.

Il marchesino ha comunicato il suo trasferimento a Milano dove prendere parte ad un progetto sull'aviazione. La notizia non è piaciuta per nulla a Curro, che nel frattempo ha continuato a indagare sulla morte della sorella, certo che sia stata avvelenata da qualcuno. Anche Alonso è apparso distrutto dalla partenza di Manuel. Catalina, a questo punto, ha cercato di correre ai ripari per limitare i danni, chiedendo aiuto a Martina. Infine Samuel ha tentato di rassicurare Maria, provata per la perdita di Jana.