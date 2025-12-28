Gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa in onda a fine dicembre in Spagna e tra un anno su Rete 4 rivelano che Jacobo nutrirà alcuni sospetti su Martina a causa del suo strano comportamento. Curro, invece, sparerà contro suo padre Alonso, reo di essersi avvicinato troppo alla casa in cui ha trovato riparo con Angela.

Jacobo nutre dei dubbi sul comportamento di Martina

Margarita e Adriano avranno un avvicinamento dove lei esalterà la bellezza della figlia da bambina. Martina, a questo punto, rimanderà l'incontro con sua madre, preferendo andare a teatro con Jacobo, il quale sarà felice che lei non lo stia più trascurando.

La cugina di Catalina incoraggerà il fidanzato a fare nuove uscite, scatenando i sospetti di lui. Jacobo chiederà ad Adriano se conosce il motivo dello strano comportamento di Martina, la quale incontrerà sua madre. Margarita chiederà alla figlia per quale motivo non ha ancora sposato Jacobo. Martina mentirà alla madre, dicendole che vuole fare le cose con calma invece di dirle che ama Adriano.

Intanto Teresa chiederà a Cristobal di smettere di minacciare lo staff di licenziamento mentre Padre Samuel dirà a Petra che prima o poi sarà costretto a chiudere il rifugio per mancanza di risorse.

Curro spara contro ad Alonso

Alonso raggiungerà la casa in cui Curro ha trovato rifugio con Angela. Il giovane non esiterà a sparare contro suo padre.

Manuel, a questo punto, farà visita a Curro, al quale dirà che dovrà ucciderlo per impedirgli di avvicinarsi a lui. Nonostante gli avvertimenti, Manuel avanzerà verso il fratello, che gli punterà contro il fucile. Alla fine, il marchesino riuscirà a raggiungere Curro che crollerà disperato tra le sue braccia.

Maria ha trovato conforto in Padre Samuel dopo la morte di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre su Rete 4, Curro (Xavi Lock) ha fatto delle domande al dottor Gamarra sulla morte di Jana. Alonso, invece, ha rivelato a Catalina (Carmen Asecas) e Manuel di aver perso il marchesato e per questo ci sarebbero stati grossi guai per tutti. Leocadia si è fatta avanti per salvare la situazione, allontanandosi per qualche giorno dalla tenuta.

Manuel, invece, si è chiuso nel silenzio più assoluto, trattando male anche Teresa che cercava di aiutarlo nel superare il dolore per la perdita della moglie. Il marchesino ha chiesto scusa alla domestica, accettando di liberare la stanza di Jana. Maria, intanto, ha trovato conforto in Padre Samuel, al quale ha chiesto di non lasciare la tenuta. Infine Petra ha deciso di licenziare Simona e per questo Lope ha chiesto a Ricardo di aiutarlo a farle cambiare idea.