Mentre le luci di Natale si spengono, al Paradiso delle Signore si accendono i riflettori su intrighi senza precedenti. La settimana dal 5 al 9 gennaio si apre con la rassegnazione di Rosa, la quale, pur amando Marcello, decide di trincerarsi dietro i propri impegni professionali per sfuggire a una sofferenza sentimentale che sembra non avere fine. L'atmosfera festosa portata da Anita per l'Epifania fa da contraltare ai drammi personali: Irene rientra ferita da una vacanza sulla neve che ha però cementato il suo legame con Cesare, scatenando la gelosia silenziosa di Johnny.

La situazione tra Marcello e Rosa

Le festività natalizie non hanno portato la pace sperata tra Marcello e Rosa. Nonostante la vicinanza forzata durante le vacanze, la frattura tra i due appare ancora profonda; Rosa, ferita, decide di annegare il proprio dispiacere nell'attività professionale per non pensare alla delusione amorosa. Nel frattempo, l'atmosfera al grande magazzino si accende di entusiasmo grazie ad Anita, la quale, affascinata dalle tradizioni romane legate alla Befana, suggerisce a Teo di allestire un evento memorabile per l'Epifania. Il ritorno in galleria di Irene non passa inosservato: la Cipriani si presenta claudicante a causa di una caduta sugli sci avvenuta a Gstaad in compagnia di Cesare.

Mentre Johnny rimane piacevolmente sorpreso da un pensiero ricevuto da Irene, Mimmo trova una nuova passione nel ricettario francese regalatogli da Maria, iniziando a sognare traguardi culinari ambiziosi. Sul fronte dei vertici, dopo un colloquio chiarificatore con il Barbieri, Marta sceglie di affrontare Adelaide in un confronto senza esclusione di colpi.

I preparativi per il 6 gennaio entrano nel vivo, ma l'arrivo di Mario al Paradiso porta con sé un'ombra d'inquietudine: un misterioso individuo sembra conoscere dettagli troppo intimi del suo passato, costringendo Roberto a intervenire tempestivamente per proteggerlo. Sebbene l'Epifania favorisca un timido riavvicinamento tra Rosa e Marcello, la Contessa Adelaide non è intenzionata a restare a guardare e orchestra una nuova strategia per mantenere il controllo su Barbieri.

Parallelamente, il cuore di Irene batte sempre più forte per Cesare, ignorando le provocazioni ironiche di Johnny. La tristezza colpisce invece Anita, costretta a salutare Teo in partenza. Una svolta decisiva arriva da Londra con il ritorno di Ettore: l'uomo nota immediatamente l'elettricità tra Odile e Matteo e, per blindare il rapporto, chiede ufficialmente la mano della giovane. L'annuncio del matrimonio imminente getta Umberto in uno stato di profonda perplessità.

Irene vuole consolidare il rapporto con Cesare

La tensione sale quando Rosa esprime tutto il suo dissenso per il dono di Adelaide a Marcello: un roseto che, secondo lei, è solo un pretesto per non troncare definitivamente i legami.

Irene, decisa a fare sul serio, invita Cesare a cena sperando di consolidare il loro rapporto, confessando poi a Concetta che tra loro è finalmente scattato un bacio. In casa Puglisi, Ciro osserva con preoccupazione la reazione di Matteo davanti all'anello di Odile, mentre Mimmo continua a cercare l'approvazione di Agata con i suoi piatti innovativi. La competizione tra i magazzini si sposta sul piano editoriale: Tancredi, galvanizzato dal successo del "Paradiso Donna", ipotizza una missione negli Stati Uniti per scovare nuovi talenti, un viaggio che potrebbe servire a Rosa per ritrovare gli stimoli perduti.

Il finale di settimana si tinge di tinte forti. Mario incrocia nuovamente il suo persecutore e trova ancora una volta il sostegno di Roberto, prendendo poi una posizione netta riguardo a Caterina.

La verità esplode quando Marcello scopre che i recenti malesseri di Adelaide erano solo frutto di una macchinazione teatrale. Indignato, Barbieri rivela a Umberto che la Contessa è arrivata a simulare un tentato suicidio pur di non perderlo. Nel frattempo, le difficoltà sul set del film di Marina offrono a Odile l'occasione per lanciare una sfida commerciale senza precedenti tra la GMM e il Paradiso. Tuttavia, l'astio di Adelaide non si placa: sentendosi tradita da Marcello, la donna inizia a meditare una vendetta terribile, disposta a compiere un gesto estremo pur di non lasciarlo impunito.