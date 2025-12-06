Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nel palinsesto pomeridiano di Rai 1 in occasione del periodo delle feste natalizie.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà incontro a un periodo di stop, sostituita da film e speciali natalizi che terranno compagnia al pubblico durante il periodo delle festività, per poi riprendere regolarmente la sua messa in onda da gennaio.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore per Natale 2025: ecco cosa succederà

L'appuntamento con la fortunata soap del primo pomeriggio di Rai 1 andrà incontro a delle variazioni di palinsesto che si verificheranno nel corso delle giornate che porteranno verso il periodo delle feste natalizie.

Al momento, la messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore risulta confermata in palinsesto nelle giornate di lunedì 22 e martedì 3 dicembre, nel consueto slot orario che va dalle 16:10 alle 17:05 circa.

Situazione diversa, invece, per il 24-25-26 dicembre giorni in cui il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia subirà delle modifiche e non ci sarà spazio per i nuovi episodi della serie italiana.

Previsto uno stop di tre giorni per Il Paradiso delle signore 10

Per queste tre giornate festive si è optato per una sospensione della soap in prima visione assoluta, per lasciare spazio a degli speciali natalizi che intratterranno il pubblico nel periodo clou delle feste.

La soap opera con Vanessa Gravina, poi, riprenderà regolarmente la programmazione a partire da lunedì 29 dicembre.

Una scelta dettata dall'esigenza di non far perdere al pubblico degli episodi clou della serie italiana che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di oltre 1,6 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano, registrando dati in costante crescita rispetto a quelli delle settimane precedenti, con punte che hanno raggiunto anche il 19-20% di share.

Adelaide spietata e vendicativa nei confronti del suo ex Marcello Barbieri

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 di dicembre rivelano che Adelaide attuerà il suo ennesimo piano vendicativo ai danni dell'ex compagno Marcello Barbieri.

La contessa gli farà credere di averlo perdonato e di essersi lasciata alle spalle il passato, ma in realtà non è affatto così.

Adelaide giocherà con i sensi di colpa di Marcello dopo che ha tentato di togliersi la vita e cercherà in tutti i modi di allontanarlo dalla sua attuale compagna Rosa, per fare in modo che i due non convolino a nozze insieme così come hanno programmato.