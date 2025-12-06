La donazione del rene da parte di Vincent ad Ana si rivelerà un gesto deleterio per il giovane Ritter, che finirà in coma a seguito di alcune complicanze post operatorie. Vincent sarà in fin vita e questo getterà Markus nella disperazione, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi in onda su Rete 4 dall'8 al 12 dicembre.

Vincent in fin di vita dopo l'espianto del rene

Il gesto altruista di Vincent rischierà di trasformarsi in tragedia visto che il giovane, subito dopo l'espianto del rene avrà delle complicanze e finirà in coma.

Mentre Ana si riprenderà in fretta dal trapianto per la gioia di Nicole e Philipp, per Vincent le cose saranno ben diverse. Poche ore dopo l'operazione, il veterinario peggiorerà improvvisamente tanto che verrà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico di urgenza.

Nonostante ciò però, le sue condizioni non miglioreranno e si temerà per la sua vita. Christoph invece, inizierà a sospettare che Katja e Maxi siano responsabili di averlo drogato. Markus e Alexandra riterranno assurde le accuse di Christoph contro Katja e Maxi, mentre queste ultime saranno sempre più sotto pressione.

Markus disperato: teme di perdere Vincent

Stella cambierà il suo look per assomigliare a Lale e quest'ultima ne rimarrà sconvolta.

Markus sarà disperato per le condizioni di Vincent e lo veglierà per tutta la notte. L'uomo avrà timore di perdere il figlio e non riuscirà a trovare pace. Michael invece, cercherà di confortare Nicole.

Christoph sarà furioso dopo che le accuse contro Markus verranno archiviate, mentre Ana chiederà con insistenza di poter far visita a Vincent. Katja, invece, cercherà di stare accanto a Markus, devastato per le condizioni del figlio.

Intanto Greta scoprirà che Luis è uno chef di grande talento e fama, mentre Nicole riuscirà a riappacificarsi con la figlia Ana.

Vincent si propone come donatore per Ana: riassunto puntate precedenti

Le condizioni di salute di Ana sono peggiorate a seguito di una caduta da cavallo che le hanno irrimediabilmente compromesso la funzionalità dei reni.

Per potersi salvare, la ragazza ha bisogno urgente di un trapianto di rene e a risultare compatibile con lei è Vincent, uno dei suoi ex fidanzati. Il veterinario ha accettato di buon grado di donare il rene, anche perché con questo gesto, ha la speranza che lei torni con lui. Secondo la visione di Vincent, la donazione mi leggerebbe in modo indissolubile per sempre. Ana, per paura che questo accada, ha inizialmente rifiutato il trapianto, salvo poi cambiare idea ed accettare il dono di Vincent. Peccato che qualcosa sia andato storto per il giovane veterinario, che ora si ritrova a lottare per la vita in un letto di ospedale.