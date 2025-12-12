Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una svolta inaspettata per due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda lunedì 22 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, Marcello trascorrerà la notte con Adelaide allo chalet di St. Moritz. Mentre il piano di vendetta della contessa sembrerà quindi sortire l’effetto sperato, Rosa rimarrà a Milano senza il suo fidanzato.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio, che rifiuterà di accettare l’invito dei coniugi Puglisi. Infine, Anita troverà tanti regali sotto l’albero di Natale.

Adelaide convince Marcello a trascorrere la notte con lei

Adelaide proseguirà il suo piano di vendetta contro Marcello, volto ad allontanare il suo ex fidanzato dalla nuova compagna. La contessa è già riuscita a far rimandare le nozze di Barbieri, previste per il 20 dicembre, e ora metterà in atto una nuova mossa per riprendersi l’uomo che l’ha recentemente abbandonata a un passo dal matrimonio. Adelaide riuscirà a convincere Marcello a rimanere a St. Moritz, in Svizzera, insieme a lei, trascorrendo quindi la notte con lui. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono nel dettaglio se tra i due ex accadrà qualcosa di romantico e se ci sarà un tradimento ai danni di Rosa. Quest’ultima, intanto, rimarrà a Milano da sola, vista la recente partenza del suo compagno.

Fulvio rifiuta l'invito dei coniugi Puglisi

Nel frattempo, i dipendenti de Il Paradiso delle signore si organizzeranno in vista del Natale ormai alle porte. Ciro e Concetta Puglisi inviteranno Fulvio a trascorrere la giornata di festa insieme, ma il magazziniere declinerà la proposta dei coniugi Puglisi. Fulvio, in modo garbato, spiegherà ai suoi amici di voler rispettare la tradizione di trascorrere la vigilia da solo con sua figlia Caterina: una consuetudine che va avanti da quando è deceduta sua moglie. Le Veneri, invece, troveranno un modo pratico per scambiarsi i regali, mentre Botteri si troverà in difficoltà non sapendo cosa donare a suo figlio Teo. Per Anita, invece, si preannunciano molti regali sotto l’albero, e la cosa la rallegrerà parecchio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha baciato Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario ha dato le dimissioni, preferendo lasciare la sua occupazione a Roma per tornare a Milano. Oradei è riuscito a ottenere nuovamente il suo lavoro al Circolo di Milano, che aveva lasciato qualche mese prima per trasferirsi nella capitale. Mario ha sorpreso Caterina e Fulvio facendosi trovare nel prestigioso locale vestito da cameriere, annunciando così alla fidanzata e al futuro suocero di essere tornato in città per stare accanto a Caterina. Quest’ultima è rimasta piacevolmente stupita dalle intenzioni del compagno, ma per la Venere le sorprese non sono finite.

Infatti, durante l’orario lavorativo di Caterina, Mario si è presentato al negozio di moda e, proprio mentre Roberto si trovava nelle vicinanze, ha baciato la sua ragazza davanti all’ex fidanzato, ai clienti e alle Veneri. Per Caterina si è trattato del primo bacio e la giovane è rimasta sconvolta e in preda alla vergogna per il gesto d’impeto. Il tutto non è passato inosservato agli occhi di Ciro, che ha assistito alla scena e non ha resistito dal raccontare la verità a Fulvio su quanto accaduto a sua figlia.