Nel corso delle prossime puntate de La Promessa in programma a dicembre in Spagna e nel 2026 su Rete 4, Cristobal dirà a Pia e Ricardo che uno di loro dovrà andarsene per non mettere in pericolo il buon nome della tenuta a causa della loro storia d'amore. Il padre di Santos invierà una lettera al suo superiore, informandolo delle sue dimissioni.

Cristobal vede Pia e Ricardo baciarsi

Ricardo deciderà di fare il grande passo con Pia e per questo cercherà di ottenere l'annullamento del matrimonio con Ana. Il maggiordomo dovrà smuovere molte conoscenze per tornare a essere un uomo libero ma tutti i suoi sforzi saranno vani.

Nonostante questo, il padre di Santos e Pia sceglieranno di combattere per il loro grande amore. Ma la coppia dovrà vedersela con Cristobal, il nuovo capo-maggiordomo de La Promessa. Il nuovo arrivato vedrà i due baciarsi all'interno di una stanza della tenuta. L'atteggiamento non piacerà a Cristobal, il quale deciderà d'intervenire chiedendo loro di poter parlare in privato.

Ricardo abbandona La Promessa per salvare il posto di Pia

Durante un faccia a faccia, Cristobal informerà Pia e Ricardo che Leocadia è rimasta colpita dalla loro storia d'amore, sapendo che una delle parti risulta essere ancora sposato. Anche il capo-maggiordomo apparirà deluso dalla condotta immorale dei due domestici. L'uomo, a questo punto, informerà Pia e Ricardo che uno di loro dovrà andarsene, accusandoli di aver messo in pericolo il buon nome de La Promessa.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Ricardo farà recapitare una missiva a Cristobal in cui scriverà: "Ho deciso di lasciare La Promessa perché capisco che il trattamento che riservate ai membri del servizio di questa casa è arbitrario e ingiusto, e che lo è stato in particolare con la signora Adarre". La decisione dell'uomo colpirà profondamente Pia, con il quale aveva avuto una storia d'amore.

Curro ha accusato Cruz di tramare alle sue spalle

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà dicembre su Rete 4, Curro ha accusato Cruz di organizzare alle sue spalle un matrimonio combinato con una ricca ereditiera per salvare i conti in rosso della tenuta. Alonso, invece, ha chiesto i gioielli di Catalina per ricavare del denaro per sfamare i domestici.

Petra ha confidato a Teresa che Marcelo ha deciso di abbandonare la tenuta mentre Leocadia ha compreso che Jana è la figlia della defunta Dolores. Allo stesso tempo, la moglie di Manuel ha discusso con Lorenzo, che ha provato a schiaffeggiarla se Curro non fosse intervenuto in tempo. La giovane ha pregato il fratello di non raccontare a suo marito di quanto successo poiché stanno per partire per Milano.