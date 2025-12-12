Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Lope scoprirà che Federico sta accusando la mancanza di Vera. Il cuoco spingerà la fidanzata a scrivere una lettera al fratello, che andrà poco dopo alla tenuta per incontrarla.

Lope scopre che Federico sente la mancanza di Vera

Lope avrà l'occasione di conoscere la famiglia di Vera. L'uomo indosserà i suoi abiti migliori per indagare sulle malefatte del duca di Carril su richiesta di Curro. Durante la breve permanenza nella tenuta dei nobili, il cuoco avrà modo di stringere un legame con Federico.

In questo frangente, Lope scoprirà che il ragazzo sente tanto la mancanza di sua sorella Vera e di essere preoccupato per la sua sorte. Il cuoco, a questo punto, incoraggerà la compagna a scrivere una missiva indirizzata al fratello. Qualche tempo dopo, Federico farà il suo arrivo a La Promessa per incontrare Vera.

Federico riabbraccia la sorella a La Promessa

I fratelli di Carril si stringeranno in un caloroso abbraccio. Federico, a questo punto, dichiarerà: "Non sei cambiata. A parte quella divisa. Che strano vederti vestita da cameriera..." Il giovane mostrerà un po' di disappunto in merito alle decisioni presa da Vera, che si difenderà: "Non mi manca nulla di materiale. Sono molto felice qui.

Il lavoro è duro, ma posso vivere molto serenamente e, inoltre, ho trovato l'amore della mia vita". La domestica confesserà che Lope le ha trovato rifugio a La Promessa dopo aver denunciato il loro padre. La donna aggiungerà di essere finalmente felice a differenza di quando stava alla tenuta di Carril. Alla fine, Federico sarà costretto ad accettare la decisione della sorella.

Curro e Angela si sono ritrovati a parlare della loro infanzia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa in onda nelle prossime settimane su Rete 4, Cruz si è difesa dalle accuse di Jana, puntando il dito contro Leocadia. La marchesa ha fatto credere alla nuora che fosse stata la madre di Angela ad uccidere Tomas ma lei non ha creduto a tale versione.

Leocadia ha riso di gusto nel vedere Cruz così tanto in difficoltà. La darklady ha quindi affilato le armi per passare al piano successivo.

Curro e Angela, invece, si sono ritrovati a parlare della loro infanzia e del rapporto coi loro padri per entrambi inesistente. Intanto Cruz ha rifiutato di vendere il palazzo di Cadice per risollevare le sorti della tenuta. Alonso ha informato la marchesa che Catalina gli ha ceduto la proprietà della tenuta di Madrid per sanare i debiti.

Infine Maria e Padre Samuel hanno portato a termine la vendita del vaso con il conte di Monteverde dopo essersi salvati grazie all'arrivo di Adriano.