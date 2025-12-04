Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che la situazione precipiterà nelle prossime puntate e una protagonista metterà in atto una vendetta contro il suo ex compagno. Dopo la puntata del 5 dicembre, in cui la contessa inscenerà il suo finto suicidio, e quella del 12 dicembre, in cui Adelaide si mostrerà accogliente con Rosa, negli episodi della settimana successiva, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, la contessa riserverà la sua vendetta a Marcello, costringendolo a correre a Saint Moritz dopo avergli fatto recapitare un biglietto.

Nel frattempo, Matteo temerà per l’incolumità di suo fratello.

Adelaide fa recapitare un biglietto a Marcello

Nelle puntate in onda fino al 19 dicembre si respirerà aria di Natale nella Milano del 1966. Tutti saranno intenti a festeggiare le imminenti festività e verrà organizzata una festa al Circolo in prossimità delle vacanze. Adelaide proseguirà il suo piano di vendetta contro l’ex compagno, forte del fatto che quest’ultimo ha persino rimandato le nozze con Rosa dopo che lei aveva simulato di togliersi la vita. La contessa revocherà la decisione del direttivo del prestigioso locale milanese nei confronti di Marcello, che era stato bandito in precedenza. Questa mossa farà pensare che Adelaide abbia finalmente voltato pagina, ma non sarà così.

Infatti inviterà Barbieri alla festa di Natale, ma lei non si presenterà al Circolo poiché sarà in partenza con Italo per Saint Moritz. Marcello invece parteciperà all’evento mondano, durante il quale riceverà un biglietto dalla sua ex compagna.

Marcello va in Svizzera, Matteo teme per la sua incolumità

Nel frattempo, Marcello leggerà quanto scritto dalla contessa nero su bianco e interpreterà ciò che troverà di fronte ai suoi occhi come un grido di aiuto. Barbieri, infatti, temerà per le sorti della sua ex compagna e avrà paura che possa compiere un altro gesto estremo, come già accaduto in passato. Senza pensarci due volte, Marcello correrà in Svizzera, a Saint Moritz, dove sa che si trova la contessa.

Tuttavia, Matteo sarà fermamente contrario alla partenza del fratello, temendo per la sua incolumità, poiché potrebbe trattarsi di una trappola e di una vendetta ordita da Adelaide contro colui che l’ha abbandonata a un passo dalle nozze. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano un aspetto fondamentale della vicenda, ossia se Barbieri sarà realmente in pericolo e cosa accadrà in montagna tra i due ex fidanzati. Occorrerà dunque attendere la messa in onda delle ultime puntate prima della pausa natalizia per chiarire meglio la situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide è tornata a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide è tornata a Milano dopo aver trascorso qualche giorno in montagna.

Non appena rientrata nel capoluogo lombardo, la contessa ha fatto recapitare una lettera a Marcello attraverso Rosa, nella quale era riportata la decisione del direttivo del Circolo: non è più gradito nell’esclusivo locale. Intanto, Roberto è venuto a sapere da Rosa del suo imminente matrimonio con Marcello, mentre Marta non è stata avvertita della notizia ma l’ha scoperta in seguito a una telefonata di un gioielliere che aveva necessità di parlare con il dottor Landi.