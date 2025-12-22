Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi misteri che aleggeranno nello chalet di Saint Moritz, con la contessa determinata a portare avanti la sua vendetta contro Marcello. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 23 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, e che segnerà anche l’ultima messa in onda del 2025, Adelaide si ricongiungerà con Italo, che la raggiungerà in montagna. Intanto, Marcello rientrerà a casa sano e salvo, mentre Rosa sarà in ufficio furibonda, consapevole che a breve partirà il treno per Bologna. Tuttavia, Adelaide si lascerà andare a un commento con Italo, rivelando al maggiordomo che non avrà bisogno del suo aiuto, poiché tutto starà procedendo per il meglio.

Tuttavia, non è ancora chiarito cosa avrà in mente di fare.

Italo raggiunge Adelaide, Marcello torna a Milano

Italo riuscirà a raggiungere lo chalet di Saint Moritz e chiederà ad Adelaide: "Posso esserle utile in qualche modo?". La contessa replicherà con un secco: "Direi di no, Italo, procede tutto a gonfie vele». In queste parole sembrerà che la contessa nasconda qualcosa e stia ancora tramando alle spalle dell’ignaro Marcello, il quale poco prima è riuscito a convincere la sua ex compagna a lasciarlo tornare a Milano. Il confronto tra i due non è stato affatto amorevole, poiché Barbieri, esasperato dall’essere stato costretto a rimanere una notte in montagna contro la sua volontà, dirà ad Adelaide: "Sono sicuro che riuscirai a rispettare le mie scelte".

Matteo sprona Marcello a voltare pagina

Nel frattempo, Marcello tornerà a casa, dove ad accoglierlo ci sarà suo fratello Matteo. Quest’ultimo non sarà affatto contento della situazione in cui Marcello si è cacciato, anche perché sa benissimo che Rosa non approva la vicinanza del suo fidanzato con Adelaide. Matteo tenterà di far capire a Barbieri che non può sentirsi responsabile della vita e del comportamento della contessa. Parallelamente, nella redazione de Il Paradiso delle signore, Rosa si lascerà andare a uno sfogo con Mirella, poiché a breve partirà il treno per Bologna e Marcello non si sarà ancora presentato. Infine, Mimmo cercherà di consigliare Roberto a vivere serenamente il periodo natalizio accanto alle persone che lo amano, che non necessariamente devono essere i familiari di origine.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha trascorso la notte allo chalet

Nelle precedenti puntate andate in onda su Rai 1, Marcello ha scoperto che Adelaide aveva dei tranquillanti nella tasca del cappotto e si è spaventato. La contessa è riuscita quindi a convincere Barbieri a trascorrere la notte con lei, anche perché un guasto alla macchina gli ha impedito di tornare a Milano. Intanto, Rosa è rimasta a casa, mentre le Veneri hanno organizzato un modo originale per scambiarsi i regali: ognuna ha dovuto preparare un solo presente per un’altra persona, e il nome della destinataria è stato estratto dalla piccola Anita.