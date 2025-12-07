Cambio di programmazione per La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5 dal 28 dicembre.
In occasione del periodo natalizio, complice lo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi, la soap turca sarà chiamata a fare gli straordinari e andrà in onda anche di domenica pomeriggio.
Una programmazione del tutto speciale per la serie, che, in questi mesi di messa in onda, si è confermata al vertice degli ascolti.
Cambio di programmazione per La forza di una donna dal 28 dicembre
La programmazione de La forza di una donna subirà delle modifiche nel corso delle prossime settimane, complice la scelta di sospendere le trasmissioni di Maria De Filippi in occasione del periodo delle festività.
Anche quest'anno, Uomini e donne e Amici 25 si fermeranno nelle giornate clou del periodo natalizio, per poi riprendere normalmente la propria programmazione dal 7 gennaio.
Nelle settimane in cui verranno messi in pausa i programmi prodotti da Fascino Pgt, ci sarà anche la soap La forza di una donna a fare gli straordinari nella fascia pomeridiana, prendendo il posto degli speciali domenicali di Amici 25.
La soap La forza di una donna arriva anche di domenica pomeriggio
Il 28 dicembre e il 4 gennaio il pomeriggio di Canale 5 subirà delle variazioni che prevedono la messa in onda de La forza di una donna nel primo pomeriggio.
La soap andrà in onda con una puntata speciale anche di domenica pomeriggio, della durata di un'ora.
In questo modo, Mediaset terrà accesa la fascia del primo pomeriggio per assicurare un buon traino alle puntate di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, e per evitare che la concorrenza Rai, rappresentata da Domenica In, possa prendere il largo dal punto di vista degli ascolti.
Confermata, invece, la messa in onda nel daytime feriale di Canale 5 con il consueto doppio episodio previsto alle 16:05 e poi alle 18:10, subito dopo Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.
La soap si difende bene nel daytime pomeridiano di Canale 5
Una nuova programmazione per la soap, che anche in questo nuovo slot orario pomeridiano ha saputo conquistare il gradimento del suo pubblico.
La media Auditel si aggira sulla soglia di 1,9 milioni di spettatori, pari a uno share del 15,50% e picchi del 18%.
Numeri positivi che hanno permesso a Canale 5 di assicurare un traino migliore al quiz del preserale Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.