Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, Cihan verrà colpito durante una rapina e trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo l’intervento, il medico informerà Melek che il proiettile non è stato estratto perché troppo vicino al cuore, lasciando la famiglia nell’attesa del risveglio.

Spari alla gioielleria: Cihan ferito mentre salva Melek

Per la seconda volta da quando è iniziata la serie, Cihan rischierà di perdere la vita a causa di un colpo di pistola. Si troverà fuori da una gioielleria in cui si è recata Melek per acquistare un regalo per sua madre.

A un certo punto, Cihan noterà uno strano movimento e un uomo incappucciato che punta un'arma contro Melek.

Non ci penserà due volte a entrare nel negozio per salvare la moglie e pregherà il rapinatore di lasciarla andare via, visto che è incinta. Il rapinatore, però, noterà che Cihan in tasca ha una pistola. Temendo che possa sparargli contro lo anticiperà, sferrandogli un colpo in pieno petto.

Operazione d’urgenza per Cihan, Melek disperata

La situazione si presenterà subito grave: Cihan verrà trasportato con urgenza in ospedale e sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico per arginare le ferite. I suoi familiari saranno in ansia, ma quella che si sentirà più in colpa sarà Melek.

Infatti, ultimamente aveva allontanato Cihan quando aveva scoperto che le aveva mentito in merito alla storia che lui aveva avuto a Berlino con Peri.

In più la situazione di Melek sarà molto delicata, visto che è incinta, e i familiari la inviteranno a calmarsi, ma non ci sarà verso. Dopo ore di attesa, il medico uscirà dalla sala operatoria per riportare come è andata l'operazione.

Cihan si sveglia e chiede a Melek di restare

"L'intervento è andato bene, siamo riusciti ad arginare la ferita, ma purtroppo il proiettile è rimasto dentro: non siamo riusciti a estrarlo perché si trova vicino al cuore, è piuttosto rischioso", dirà il medico a Melek, aggiungendo: "Ora non ci resta che attendere che il paziente si svegli per capire se la presenza del proiettile ha riportato danni".

Cihan verrà ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con Melek che non lo perderà di vista nemmeno un attimo.

A un certo punto le verrà data l'opportunità di fargli visita. Melek si lascerà andare alle lacrime, implorando al suo amore di rimanere in vita, anche per il bene del bambino in arrivo: non può crescere senza il suo papà.

Sarà la vicinanza di Melek, ma Cihan si sveglierà lentamente. Bisbiglierà delle parole, come "Melek, non lasciarmi" e "perdonami". Melek sarà talmente felice che non penserà più al passato e non vedrà l'ora di viversi il suo futuro con Cihan.