Nel corso di una nuova live su TikTok, Rasha Younes e Omer Elomari hanno risposto alle domande dei fan e hanno rivelato i progetti in vista del 31 dicembre: "A Capodanno saremo insieme a Milano". Inoltre, la coppia ha rivelato che dopo la partecipazione al Grande Fratello è riuscita a trovare una certa serenità che sotto i riflettori sembrava latitare per via delle dinamiche del programma.

Rasha e Omer rispondono alle domande dei fan

Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre, Rasha e Omer hanno deciso di avviare una live su TikTok mentre si trovavano a pranzo insieme.

Durante la chiacchierata con i fan, i due ex concorrenti del GF hanno risposto ad alcune curiosità dei fan e non è mancata l'ironia che contraddistingue entrambi. La coppia ha rivelato i progetti per il 31 dicembre: "A Capodanno saremo insieme a Milano". Successivamente i due hanno spiegato che terminato il reality show hanno trovato il giusto equilibrio: "In casa ci sono delle dinamiche che non ti permettono di essere sereno". Il 27enne ha confidato di essersi trovato molto bene a Natale con la famiglia Younes: "Me lo aspettavo, perché la mamma Basima al GF mi ha fatto sentire subito uno di famiglia. A Natale mi ha fatto mangiare tantissima carne". A seguire è intervenuta Rasha con ironia: "Lei ormai vuole più bene a lui che a me.

Sono gelosa". A proposito di gelosia, la 32enne ha ironizzato sulla vicina di Omer che vive in Valtellina: "Quando salgo, fidatevi che farà la fine del cugino 203". I "Rashmer" hanno poi commentato con ironia la domanda di un fan che ha chiesto se fossero fidanzati: "No ragazzi, è una conoscenza". Sulla base di quanto dichiarato i due ex gieffini si sono scambiati un bacio. In merito ad una possibile convivenza, il duo Elomari-Younes ha risposto: "No, non conviviamo. Dobbiamo sistemare delle cose".

A chi invece ha chiesto se fossero rimasti in contatto con altri ex concorrenti, Omer e Rasha hanno affermato: "Anita no non l'abbiamo più sentita, mentre Grazia si. Quando scendiamo a Bari vogliamo vedere Donatella.

Comunque non vogliamo parlare di altri".

Fan entusiasti per il lieto fine dei 'Rashmer'

Su X, l'hashtag "Rashmer" è solito finire in tendenza poiché Omer e Rasha hanno avuto un grandissimo seguito nel post-reality.

Un utente ha detto: "Loro sono proprio innamorati". Un altro ha aggiunto: "Dal primo incontro, fra loro è accaduto qualcosa di speciale". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Bravissimi, non parlare degli ex concorrenti, non regalate visibilità ad altri". C'è chi ha commentato il Capodanno dei due a Milano: "Rasha in Valtellina non ci vuole proprio andare", e chi ha detto: "Ormai sono dipendente da questi due".