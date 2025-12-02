Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dall'8 al 12 dicembre, svelano che Ana accetterà che Vincent sia il suo donatore di rene ed entrambi si prepareranno all'operazione.

Greta continua a frequentare Luis

Ana avrà dei ripensamenti circa la proposta di Vincent di essere il suo donatore di rene. Philipp la supplicherà di accettare per potersi salvare. Ana e Vincent così si prepareranno per l'operazione.

Maxi sarà sotto pressione per via del comportamento di Christoph, che sarà sospettoso nei suoi riguardi. Alla fine, le accuse contro Markus verranno archiviate con sollievo di Katja e Maxi, ma con grande disappunto di Christoph.

Greta e Luis continueranno a frequentarsi senza rivelare molto delle loro vite fino a che, grazie a Hildegard, la cuoca scoprirà che l'uomo è uno chef di fama mondiale sul punto di aprire un nuovo ristorante.

Stella vuole diventare la sosia di Lale

Stella cambierà look per diventare simile a Lale. Quest'ultima rimarrà scioccata nel vedere il cambiamento della sua fan, mentre Theo spererà che la sua fidanzata capisca finalmente che il comportamento di Stella è inappropriato. Tuttavia, quando Lale scoprirà che la sorella di Stella è morta tragicamente, lei deciderà di stare vicina all'amica.

Dopo l'operazione, le condizioni di Vincent peggioreranno notevolmente e Markus starà al capezzale del figlio, mentre Michael darà il suo appoggio a Nicole.

Quest'ultima sorprenderà Yvonne ed Erik mentre sono molto vicini.

Ana, preoccupata per la salute di Vincent, chiederà di potergli fare visita. Intanto, Erik aiuterà Nicole a riavvicinarsi finalmente alla figlia, facendo riemergere in lei i vecchi sentimenti. Al contempo, Katja darà il suo appoggio a Markus.

Ana in pericolo di vita: Vincent può salvarla

Come mai Ana necessita di un trapianto di rene? Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, in seguito a una caduta da cavallo, è stata ricoverata. Le sue condizioni di salute sono apparse critiche nel momento in cui un forte dolore l'ha colpita. La diagnosi di Michael è stata tremenda: la vita di Ana era in pericolo poiché la ragazza necessitava di un trapianto di rene il prima possibile.

Philipp e Vincent hanno fatto gli esami, ma solo il veterinario è risultato compatibile. Inizialmente, temendo che Vincent pretendesse in cambio il suo amore, Ana aveva rifiutato. Durante i prossimi episodi, si assisterà infine alla scelta di Ana di accettare che Vincent sia il suo benefattore.