Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore lunedì 8 dicembre 2025. La soap, eccezionalmente per la prossima settimana, non andrà in onda cinque volte a settimana, ma verrà ridotta a quattro.

La puntata prevista nel giorno dell'Immacolata non sarà trasmessa per lasciare spazio alla messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato alla visita del Papa alla statua della Madonna Immacolata in Piazza di Spagna a Roma e non sarà recuperata in nessun altro giorno della settimana.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore nel palinsesto dell'8 dicembre

Il palinsesto di lunedì 8 dicembre prevede delle variazioni di programmazione in occasione del primo giorno delle festività natalizie.

A farne le spese sarà la messa in onda de Il Paradiso delle signore, la serie che tutti i giorni appassiona una media di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana.

Eccezionalmente, l'appuntamento con la soap non sarà trasmesso alle 16, dato che, subito dopo una puntata più breve de La volta buona, andrà in onda uno speciale in diretta del Tg1.

La soap Il Paradiso delle signore non va in onda l'8/12 e non sarà recuperata

A partire dalle 15:40, ci sarà lo speciale del notiziario dedicato alla visita di Papa Leone XIV alla statua della Madonna Immacolata posta in Piazza di Spagna a Roma, in programma fino alle 16:40, prima di dare la linea all'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

L'episodio di lunedì pomeriggio, però, non sarà recuperato nel corso dei giorni a seguire.

Tale appuntamento già inizialmente non era previsto in palinsesto e quindi per la prossima settimana la soap andrà in onda dal 9 al 12 dicembre con quattro puntate settimanali.

Anche per la prossima settimana, la serie risulta confermata in palinsesto intorno alle 16:15 per evitare lo scontro diretto con La forza di una donna, la soap dei record di Canale 5 che continua a registrare ascolti in crescita nella fascia pomeridiana, arrivando al 25% di share.

La prima puntata de Il Paradiso delle signore, in questa nuova collocazione, ha registrato subito un lieve incremento Auditel, dato che la soap si è avvicinata di nuovo al 18% di share, dopo che nel corso degli ultimi giorni aveva raggiunto anche il picco negativo del 15,50% con appena 1,3 milioni di spettatori.

Nel frattempo Mediaset, per sfruttare al massimo il successo della soap, ha scelto di posizionarla anche alle 18:10 su Canale 5 per contrastare al meglio l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano, che viaggia sulla soglia del 21% di share.

Adelaide compie un gesto estremo nei prossimi episodi

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo.

La contessa, in preda alla disperazione per la notizia delle nozze tra Marcello e Rosa, riuscirà ad attirare l'attenzione con questo gesto estremo, che getterà tutti nello sconforto.

Marcello sarà il primo a mostrarsi preoccupato, tanto da decidere di recarsi in ospedale dalla sua ex compagna per accertarsi del suo stato di salute.

Tra i due ci sarà un accorato confronto, al termine del quale Marcello deciderà di posticipare a data da destinarsi le nozze con la giornalista del Paradiso delle signore.

Mario, invece, riuscirà a lasciare senza parole il suo ex Roberto Landi, chiedendo alla fidanzata Caterina di sposarlo al più presto. Un gesto affrettato che farà soffrire ulteriormente Roberto, il quale non riuscirà a spiegarsi come il ragazzo possa averlo dimenticato e voltato pagina in così poco tempo, al punto da essere pronto a convolare a nozze con la figlia del capo magazziniere del Paradiso.