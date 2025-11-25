Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dal 1° al 5 dicembre, svelano che Maxi, logorata dai sensi di colpa, deciderà di confessare alla madre Katja di essere stata lei ad avvelenare Christoph.

Vincent scelto come donatore per Ana

Ana, angosciata, scoprirà che la madre Nicole non potrà donarle un rene perché non compatibile. Philipp si renderà subito conto che qualcosa non va. Poco dopo, sia Vincent che Philipp si offriranno come possibili donatori per Ana, sottoponendosi a tutti gli accertamenti per verificare la compatibilità.

Vincent sarà scelto come donatore per Ana e mentre quest'ultima sarà divisa tra il veterinario e Brandes, Philipp sarà deluso per non aver potuto donare il suo rene alla donna che ama. Vincent comincerà a pensare che il suo gesto lo legherà per sempre ad Ana, ma quando la ragazza sospetterà che il veterinario possa volere qualcosa in cambio deciderà di rinunciare al trapianto.

Katja vuole proteggere sua figlia

Markus rigetterà l'accusa di Christoph di averlo avvelenato e sarà rassicurato dal fatto che Katja creda a lui. Intanto, Maxi sarà logorata dai sensi di colpa per aver causato il malore di Saalfeld. Quando vedrà la madre cominciare ad avere dei dubbi sull'innocenza dell'uomo che ama, Maxi confesserà a Katja tutta la verità. A questo punto, Katja non saprà cosa fare: far andare in prigione Markus o rovinare per sempre la carriera della figlia.

Katja, però, deciderà di proteggere sua figlia, ma il suo atteggiamento contraddittorio insospettirà Markus.

Greta si recherà a un appuntamento al buio e incontrerà Luis, il nuovo cuoco giunto a Bichlheim intenzionato ad aprire un nuovo ristorante. Tra i due ci sarà subito una forte sintonia.

Stella, delusa dal fatto che Lale le dedichi poco tempo, farà sapere ai Sonnbichler che è stato Theo a costringerla a lasciare la casa della personal trainer. Tra Theo e Lale ci sarà una discussione molto accesa. Il giovane troverà conforto in Maxi, ma quando Lale li vedrà insieme giungerà a conclusioni affrettate. Anche se Theo e Lale riusciranno a riappacificarsi, Stella sarà pronta al prossimo intrigo.

Il giovane sarà deciso a smascherare Stella, ma Christoph lo spingerà ad agire con cautela e a cercare le prove.

I sensi di colpa di Maxi

Perché Maxi si sente tanto in colpa? La giovane, decisa a tutto pur di aiutare la madre, nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore ha avvelenato Christoph nel tentativo di impedirgli di partecipare alla riunione in cui si doveva votare per decidere una collaborazione tra Katja e l'hotel con lo scopo di aiutare economicamente la donna, il cui vigneto aveva subito dei danni. Il suo piano però ha portato Christoph a smarrirsi nel nulla salvo poi essere ritrovato privo di sensi e condotto in ospedale, dove i medici hanno trovato nel suo sangue tracce di sonnifero.