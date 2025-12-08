Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano due vicende misteriose che verranno trattate nella soap partenopea. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle ore 20:50 su Rai 3, da un lato assisteremo al ritorno di Okoro, che finirà in carcere e sarà tormentato dalla paura di Agata Rolando. Dall’altro lato ci sarà Eduardo, sempre più coinvolto nella relazione extraconiugale con Stella, la quale nasconderà un grande segreto. Spazio anche al ritorno di fiamma tra Viola ed Eugenio e alla crescente vicinanza tra Rosa e Damiano.

Okoro ha paura di Agata Rolando e non parla con i magistrati

Okoro farà ritorno a Napoli e il rientro in città del capo dei braccianti dell’azienda agricola della famiglia Gagliotti getterà Gennaro nel panico. Quest’ultimo, infatti, non vorrà finire in carcere e sarà pronto a tutto pur di non essere condannato per i suoi crimini. Nel frattempo, sarà proprio Okoro a finire in cella: un evento che provocherà due reazioni opposte.

Da un lato Gennaro sarà agitato, dall’altro i coniugi Ferri spereranno che la testimonianza del bracciante possa finalmente incriminare Gagliotti. Tuttavia, accadrà qualcosa di sorprendente: Okoro, terrorizzato da Agata Rolando, sarà convinto che la medium gli abbia lanciato una sorta di maledizione.

Questa credenza lo porterà a non collaborare con i magistrati, vanificando le speranze di ottenere informazioni utili alle indagini sulla morte di Assane.

Stella nasconde un grande segreto

Nel frattempo, Eduardo sarà sempre più coinvolto nella relazione extraconiugale con Stella, un legame che, nonostante le apparenze di leggerezza, diventerà via via più intenso e passionale. La giovane, però, nasconderà un grande segreto che rischierà di mettere in discussione il loro rapporto. Intanto, la tensione tra Eduardo e Clara continuerà a farsi sentire, con Rosa che, ignara della presenza di Stella nella vita del fratello, cercherà in ogni modo di favorire un riavvicinamento tra i due ex compagni. Intanto, Viola ed Eugenio vivranno momenti decisivi per la loro relazione: dopo una serie di incomprensioni, i due riusciranno finalmente a chiarirsi e, sorprendentemente, sarà proprio Viola a fare una proposta inaspettata al marito.

La coppia, nonostante le difficoltà, deciderà di riprovarci, riaccendendo così la fiamma del loro legame. Parallelamente, Rosa e Damiano appariranno sempre più uniti, complice l’atmosfera natalizia e la recita di Manuel che li vedrà spettatori.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha tradito Clara con Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Eduardo si è avvicinato a Stella lasciandosi andare alla passione con lei. Intanto, tra Sabbiese e Clara si è creata una frattura a causa delle difficoltà di Eduardo nel trovare un lavoro. Nel frattempo, Rosa e Damiano hanno rafforzato la loro vicinanza, mentre Viola ha invitato Eugenio a cena a casa di Ornella e Raffaele. Spazio anche alle vicende degli ex coniugi Del Bue, che sono tornati insieme.