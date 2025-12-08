Le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 dicembre in prima visione su Rete 4 rivelano che Manuel troverà Jana ferita, dopo essere tornato da un impegno di lavoro. Il ragazzo soccorrerà immediatamente la moglie colpita da un proiettile in pieno addome.

Manuel trova la moglie in una pozza di sangue

Jana affronterà Leocadia e Cruz all'oscuro delle conseguenze. Qualche ora dopo, Manuel troverà la moglie ferita gravemente e priva di sensi nella loro camera da letto. Curro, sconvolto, correrà alla ricerca di un medico. Parlando dell'accaduto, Leocadia chiederà ad Alonso di chiamare la Guardia Civil, scelta disapprovata da Cruz e Lorenzo.

Intanto, le condizioni di salute di Jana saranno gravi, anche se il medico ammetterà che sia lei sia il bambino che aspetta possano riprendersi. L'ottima notizia verrà offuscata dall'articolo di giornale che riporterà che Alonso è il padre di Curro.

Cruz giura di non aver sparato a Jana

Padre Samuel prenderà una decisione definitiva sui sentimenti che prova nei confronti di Maria.

Angela e Curro, invece, avranno un confronto dopo la decisione di lui di abbandonarla.

Il sergente Burdina, intanto, farà il suo arrivo a La Promessa per indagare sul tentato omicidio nei confronti di Jana. I sospetti dell'uomo ricadranno su Cruz, dopo il ritrovamento di un bottone della sua vestaglia nella mano alla vittima.

Il sergente rinchiuderà la marchesa in una stanza per non permettere di inquinare le prove. Gli agenti, intanto, perquisiranno tutta la tenuta in cerca dell'arma del delitto.

Curro, invece, riuscirà a scambiare qualche parola con Jana, che riprenderà brevemente i sensi. Il dottor Gamarra rassicurerà lui e Manuel dei miglioramenti delle condizioni della ragazza, sebbene sia molto provata. Allo stesso tempo, Cruz confesserà a Petra di augurarsi che Jana possa riprendersi e giurerà che non è stata lei a spararle all'addome.

Jana ha accusa Cruz di aver ucciso Tomas e Dolores

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro (Xavi Lock) si è opposto al matrimonio combinato con una delle figlie di un'importante famiglia spagnola per risollevare le sorti della tenuta caduta in rovina.

Maria e Samuel, invece, hanno portato il vaso al conte di Monteverde, ma lui non ha creduto alla versione raccontata dai due. Il nobile si è messo in contatto con la Guardia Civil dopo aver finto di mettersi in contatto con Catalina. Ana, intanto, ha portato un dono a Ricardo e i due si sono baciati davanti a Santos che li stava osservando. Infine, Jana ha rivelato la sua identità a Cruz, accusandola di aver posto fine alla vita di Tomas e Dolores.