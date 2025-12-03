Il 3 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In studio si è formata una nuova coppia, ma sul web c'è chi pensa presto la dama e il cavaliere torneranno per annunciare la rottura. Un parere condiviso da alcuni utenti di X, inoltre, è quello secondo il quale la protagonista del trono Over sarebbe ancora interessata a Federico Mastrostefano.

La scelta tra baci e scetticismo

L'attesa dei fan di Uomini e donne è finita: questo mercoledì dicembre, è stata trasmessa la puntata in cui Agnese e Roberto si sono fidanzati.

Agnese e Roberto decidono di lasciare insieme #UominieDonne! pic.twitter.com/Gxoy5vl3kO — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2025

La scelta c'è stata circa due settimane fa, ma gli spettatori erano curiosi di vedere com'è avventura e se è stata davvero emozionante come i presenti l'hanno descritta.

Mentre il dating-show era ancora in onda, sul web sono apparsi commenti contrastanti sulla nuova coppia: da un lato c'è chi ha esultato per il lieto fine di De Pasquale e Priolo, dall'altro chi pensa che i due sarebbero troppo esagerati e forzati nelle dichiarazioni d'amore che si sono fatti prima di lasciare il programma.

Le critiche degli spettatori su X

Il pubblico di Uomini e donne sembra diviso sulla coppia Agnese-Roberto, soprattutto su quanto potrebbe durare tra loro lontano dalle telecamere.

"Tutto totalmente esagerato e forzato che può essere solo finto", "Che esagerazione questi baci alle tre del pomeriggio", "Esibizionismo puro", "Sembra quasi che vogliono convincerci di qualcosa", "A me è sembrato più un film dell'orrore più che un vero desiderio di viversi fuori", "Secondo me ha ragione Tina, li rivedremo presto", "Io ho provato sollievo per essermi liberata di entrambi", "Lei è ancora presa da Federico", "Tutto troppo scenico, non credo in questa coppia", "Sono molto dolci", "Dovevano mettergli i petali per abbellire la situazione dalle spinte infelici degli opinionisti", si legge su X il 3 dicembre.

Come va fuori dagli studi di Uomini e donne

Nonostante lo scetticismo di alcuni fan, la storia tra Agnese e Roberto procede a gonfie vele lontano dagli studi di Uomini e donne.

Da circa due settimane, infatti, la dama e il cavaliere stanno pubblicato foto e video di coppia, per non parlare delle parole d'amore che si stanno dedicando tramite i loro profili Instagram.

La protagonista del trono Over sembra non avere nessuna intenzione di tornare nel programma al quale ha partecipato per un paio d'anni, e lo lascia intendere tutte le volte che elogia il fidanzato definendolo un vero uomo e non un ragazzino come altri cavalieri che ha frequentato, a partire da Federico che non ha mai voluto rendere esclusivo e importante il loro rapporto.