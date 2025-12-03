Negli episodi della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Erim perderà il controllo, appena Şahika insinuerà che sua madre Ender sia morta per mano di Yildiz. Senza pensarci due volte, il ragazzo attenterà alla vita della matrigna.

Yildiz dice al marito Halit di essere incinta

Prossimamente, Ender verrà considerata morta dopo essere stata gettata nelle acque del Bosforo dalla nuova nemica Sahika, la sorella del suo ex amante Kaya. Nel contempo, sparirà nel nulla anche Yildiz, così Halit non perderà tempo per fidanzarsi con Sahika, alla quale chiederà anche di sposarlo, con la convinzione che la moglie sia deceduta.

A catturare l’attenzione sarà anche Yiğit, un ragazzo che si rivelerà essere il figlio segreto che Ender ha avuto da Kaya in passato e dato in adozione dopo averlo messo al mondo.

Ben presto, Yildiz si farà viva, ma prima di rimettere piede a Istanbul, riceverà la visita di Ender in carne e ossa, la quale le chiederà di allearsi con lei contro Sahika. A proposito di quest’ultima, proprio il giorno in cui ufficializzerà il suo fidanzamento con Halit, Yildiz interromperà i festeggiamenti a villa Argun e farà sapere al marito di aspettare un figlio da lui.

Sahika vuole sbarazzarsi di Yildiz, Erim crede che la madre sia deceduta

Mentre Halit esigerà che la moglie si sottoponga al test di DNA, Sahika sarà determinata a sbarazzarsi di Yildiz, appena scoprirà che è giunta al nono mese di gravidanza.

Per riuscire nel suo intento, Sahika si servirà della complicità di Erim, il quale continuerà a soffrire per la presunta morte della madre Ender. Dopo aver drogato Erim con l’aiuto di Yigit, Sahika gli farà credere che potrebbe essere stata Yildiz a uccidere sua madre.

A quel punto, Erim si introdurrà nella stanza di Yildiz nel corso della notte e tenterà di strangolarla. A evitare il peggio ci penserà la domestica Aysel, invece Halit rimarrà sconvolto dal folle gesto compiuto dal figlio minore. Infine, Yildiz non farà fatica a capire che Erim sia stato condizionato da Sahika.

Riepilogo: Yildiz ha perso un figlio

In passato, per non essere lasciata dal ricco marito Halit, Yildiz gli aveva fatto credere di essere incinta.

La sua rivale Ender aveva pianificato di farla abortire, con l’obiettivo di riavvicinarsi all’ex marito Halit. Tuttavia, dopo essersi sottoposta a degli esami del sangue su richiesta del consorte, Yildiz era risultata davvero in stato interessante. Successivamente, all’insaputa del marito, Yildiz aveva avuto un aborto spontaneo ed era stata costretta a sottoporsi a un raschiamento.