La prima parte della puntata di Uomini e donne del 10 dicembre è stata dedicata a Federico Mastrostefano e alle sue conoscenze. A far discutere sia in studio che sui social sono state le parole che il cavaliere ha usato per spiegare che ha corteggiato Jennifer solo perché è attratto dalle sue forme prosperose. Se agli Elios tutti hanno riso per queste affermazioni, su X sono apparsi tantissimi commenti negativi sul protagonista del trono Over e su chi gli permette di fare e dire tutto quello che vuole davanti alle telecamere.

Le spiegazioni di Federico che non piacciono al pubblico

Accantonata la conoscenza con Agnese, Federico ha voltato pagina uscendo a cena con Emanuela e Marta.

Nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa il 10 dicembre, però, Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a raccontare il motivo per il quale ha deciso di contattare Jennifer nei giorni precedenti.

"A me piacciono le donne con il seno grande, infatti le ho scritto - che bel seno che hai -", ha ammesso il protagonista del trono Over senza pensarci troppo.

Tra i due è nato un breve battibecco, e Mastrostefano ha preso le distanze dalla dama dicendole: "Volevo uscire con te perché hai il seno grande, ora non voglio più perché sei pettegola".

“Volevo uscire con te perché hai il seno grande, ma ora non voglio più perché sei pettegola” #UominieDonne

BOH, A ME NON FA RIDERE pic.twitter.com/v6D41ExS9s — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) December 10, 2025

La donna non ha apprezzato questo commenti, infatti ha subito risposto: "Alla mia età sto cercando un uomo, non un ragazzino che mi guarda le forme".

Le proteste dei fan di Uomini e donne

Le parole di Federico sull'approccio che ha avuto con Jennifer hanno fatto sorridere chi era in studio, ma non sono piaciute alla maggior parte degli spettatori che hanno assistito alla puntata di Uomini e donne del 10 dicembre.

"Boh, a me non fa ridere", "Che schifo", "Questo personaggio va cacciato, non se ne può più", "Che poveretto", "Io non lo vorrei nemmeno se fosse l'ultimo uomo sulla faccia della terra", "Quelle che gli rispondono sono tutte pettegole, lo disse pure di Agnese", "Ma Maria, Gianni e Tina che non dicono niente?", "A me si è raggelato il sangue", "Un uomo vuoto", "Ridicolo", "Non è divertente, perché nessuno glielo dice?", "Chi sta zitto di fronte a queste cose è peggio di lui", si legge su X in queste ore.

Il silenzio dei cast su Federico

Non è la prima volta che sui social si parla della reazione della conduttrice e degli opinionisti a quello che dice Federico in studio: molti fan di Uomini e donne, infatti, si sono lamentati spesso delle risate di Maria De Filippi e di Gianni Sperti alle battute che fa il cavaliere per giustificare i suoi atteggiamenti con le dame.

"Se un altro si comportasse come lui, verrebbe mandato via seduta stante", è un pensiero che impazza sul web da quando Mastrostefano ha debuttato nel parterre del trono Over.