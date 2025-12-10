Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano la conclusione delle vicende legate alla famiglia allargata Sansalan. La puntata in onda il 23 dicembre alle 21:20 su Canale 5, sarà anche l’episodio finale della soap turca. In questa occasione, Cihan farà da scudo a Melek durante una sparatoria, salvandole la vita. Nel frattempo, Hikmet verrà arrestata e finirà in carcere insieme a Esat e Halil. Ci sarà spazio anche per un momento di festa: Sumru e Tahsin celebreranno le loro nozze, mentre Nuh e Sevilay saranno impegnati nel viaggio di nozze.

Cihan salva la vita a Melek

Il rapporto tra Melek e Cihan continuerà a essere messo a dura prova dalla presenza di Perihan, la donna con cui il giovane Sansalan aveva avuto una relazione ai tempi di Berlino. Inizialmente Cihan negherà ogni coinvolgimento, ma quando la verità verrà a galla, ossia che tra loro c’era stata una notte di passione, Melek si sentirà tradita e non sarà disposta a perdonarlo. La crisi tra i due sembrerà insanabile, finché un episodio drammatico cambierà radicalmente la situazione. Durante una rapina in una gioielleria, Melek si troverà in grave pericolo e Cihan, senza esitazione, farà da scudo per proteggerla, venendo colpito da una pallottola al petto. L’uomo sopravvivrà, ma resterà segnato per sempre dalla ferita, portando dentro di sé il proiettile come simbolo del sacrificio compiuto.

Sarà proprio questo gesto eroico a far comprendere a Melek quanto il marito la ami davvero: la sorella di Nuh deciderà così di tornare accanto a Cihan, convinta che il loro legame, pur attraversato da segreti e sofferenze, sia destinato a resistere.

Hikmet viene arrestata, anche Esat e Halil finiscono in carcere

Nel frattempo, nella puntata in onda il 23 dicembre, che segnerà anche l’episodio conclusivo di La notte nel cuore, la giustizia raggiungerà finalmente i membri più oscuri delle famiglie coinvolte. Esat, Hikmet e Halil verranno infatti arrestati e condotti in carcere per i misfatti commessi. Per Esat, tuttavia, si aprirà un risvolto inatteso: l’uomo confesserà i propri sentimenti a sua moglie Esma, che gli prometterà di restargli accanto e di attenderlo fino al giorno della sua scarcerazione.

Parallelamente, Sumru e Tahsin celebreranno il loro matrimonio, sebbene alle nozze manchino Nuh e Sevilay, impegnati a vivere la loro luna di miele. Infine, un tocco di romanticismo chiuderà la vicenda: Harika troverà la felicità iniziando una nuova relazione con Nazim, che la perdonerà e resterà al suo fianco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Nuh è stato ricoverato e ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. Il gemello di Melek ha scelto di farsi operare nonostante i medici lo avessero avvertito che aveva soltanto il 40% di possibilità di sopravvivenza.

Intanto, Esat e Harika si sono pentiti delle loro azioni e hanno chiesto perdono ai familiari per il comportamento avuto in passato.

Spazio anche alle vicende di Canan, che ha scoperto di essere stata truffata da Halil e ha cercato un modo per tornare in possesso dell’ingente somma di denaro.