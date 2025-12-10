Gran parte della puntata di Amici che è andata in onda il 10 dicembre è stata dedicata alla reazione che ha avuto Giorgia dopo lo speciale di domenica scorsa. La ballerina si è sfogata con i compagni, poi Alessandra Celentano l'ha convocata per dirle che non è d'accordo con nulla di quello che ha detto nella casetta. Dopo 24 ore di riflessione, la maestra ha deciso di escludere la ragazza dalla sua squadra: per rimanere nella classe, la danzatrice deve sperare che uno tra Emanuel Lo e Veronica Peparini voglia lavorare con lei.

Lo sfogo e la reazione dell'insegnante di Amici

Al termine della puntata di Amici che l'ha vista classificarsi ultima nella gara di ballo, Giorgia si è sfogata con i compagni e si è lamentata della coreografia che ha dovuto eseguire.

Secondo la giovane, la variazione di classico che le ha assegnato la maestra Celentano era troppo difficile e metteva in evidenza i suoi difetti, forse anche per questo motivo è finita in sfida.

La professoressa ha subito convocato l'alunna in sala prove e ha ribattuto punto per punto a tutto quello che ha detto: "Questa coreografia l'hai portata tu ai casting, quindi non sei consapevole di cosa sai o non sai fare? Non mi piace come lavori, stai sempre a polemizzare.

Non so se possiamo continuare insieme".

La titolare della scuola ha provato a giustificarsi, ma la docente non ha voluto sentire ragioni: "Rifletti bene se è il caso di andare avanti con me, io non credo".

Futuro incerto per la ballerina di danza classica

Il giorno dopo c'è stato un nuovo incontro tra Giorgia e la maestra Celentano, stavolta decisivo.

"Ti dico subito che non sei più una mia allieva", ha affermato la professoressa di Amici all'inizio del confronto.

Il giorno dopo Giorgia viene convocata nuovamente dalla maestra Celentano… #Amici25 pic.twitter.com/3VLgJ73Zhx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2025

Ad una sola settimana dal suo ingresso nella scuola, la ballerina è stata "abbandonata" dalla sua tutor (che lei stessa aveva scelto tra i tre docenti che le avevano detto "sì" ai casting) e ora rischia di essere eliminata.

Come ha ricordato Alessandra Celentano nel daytime in onda il 10 dicembre, Giorgia resterà nella classe solo se uno tra Emanuel Lo e Veronica Peparini la prenderà nel proprio team.

Le critiche degli spettatori sui social

Il futuro di Giorgia sarà svelato nelle prossime puntate (probabilmente nella registrazione di Amici dell'11 dicembre), ma il trattamento che la giovane ha ricevuto nel daytime di oggi non è piaciuto a gran parte dei fan.

"In questo programma puoi commettere anche più di un errore, ma se sei pupillo di Maria De Filippi va bene", "Una ragazza non può neanche sfogarsi o dire qualcosa sui professori che viene trattata malissimo, assurdo", "Ma con quale coraggio dicono a Giorgia che le parole hanno un peso dopo quello che è successo con Riccardo?", "Quest'anno la maestra Celentano non sopporta nessuno, soprattutto i suoi allievi", si legge su X in queste ore.