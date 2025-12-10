Il 10 dicembre andrà in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa, e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Su Witty Tv è stato pubblicato un video con le immagini inedite di alcune delle cose che saranno trasmesse su Canale 5: dall'imbarazzo di Federico Mastrostefano di fronte alle domande delle sue pretendenti, alle pungenti critiche di Tina Cipollari alla tronista Cristiana Anania.

I temi dell'appuntamento in onda il 10 dicembre

A breve inizierà una nuova puntata di Uomini e Donne, e i fan sanno già di chi si parlerà in studio.

Maria De Filippi comincerà occupandosi delle ultime conoscenze di Federico, a partire da quella con Marta.

Quando sentirà i due scambiarsi complimenti, però, Emanuela interverrà con tono polemico.

"Ma a che gioco stai giocando?", chiederà la dama del parterre al cavaliere che dallo scorso settembre ha frequentato tante donne ma con nessuna di loro è riuscito a costruire qualcosa di concreto e duraturo.

Poi si passerà a Sabrina e alle domande che farà a Massimiliano per capire qual è stato il motivo che lo ha spinto a scrivere alla redazione per poter incontrare lei.

Gemma furiosa con Arcangelo a Uomini e donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 10/12 riguardano anche Gemma e la reazione che avrà ad un commento di Arcangelo sul percorso di Alessio.

"Ma proprio tu parli? Ti sei dimenticato cosa hai combinato l'anno scorso?", chiederà la dama con tono pungente.

Tra i due nascerà un vivace battibecco che si concluderà solo quando la presentatrice deciderà di cambiare argomento, passando alle esterne che ha fatto Cristiana nei giorni precedenti.

Gli opinionisti divisi su Cristiana

Tutta la seconda parte della puntata del 10 dicembre sarà dedicata al trono di Cristiana.

La ragazza riaccoglierà Ernesto (si era autoeliminato la volta precedente) e inizierà a discutere con lui sui motivi che li hanno portati ad allontanarsi.

Tina Cipollari interverrà per dirsi stanca del comportamento della tronista di Uomini e donne, e lo farà affermando: "Trovi sempre qualcosa per discutere, per litigare.

Il tuo è il trono del litigio".

"Non è vero, non ci possono credere", replicherà la giovane.

Gianni Sperti prenderà la parola e contraddirà la collega: "Io parlavo di Ernesto, che è sempre litigioso. Arriva qui sempre arrabbiato e vuole litigare".

Subito dopo andrà in onda l'esterna con Federico, suggellata da un bacio che non farà piacere all'altro corteggiatore di Cristiana.

La puntata terminerà con un confronto tra tutti e tre i protagonisti di questo trono che, secondo alcuni rumor del web, sarebbe vicino alla sua conclusione.