Oggi, 18 dicembre, andrà in onda la penultima puntata di Uomini e donne del 2025. Su Witty Tv è stato pubblicato un video con le anticipazioni di gran parte di quello che sarà trasmesso su Canale 5 nel pomeriggio, a partire dalla forte reazione che avrà Gemma Galgani dopo un ballo con Mario Lenti. Maria De Filippi, invece, cercherà di far ragionare Marco Veneselli sui comportamenti che ha e che stanno portando Sara Gaudenzi ad allontanarsi da lui.

Alti e bassi per Gemma in studio

Gran parte della puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 18 dicembre sarà dedicata a Gemma e alle sue frequentazioni.

La dama si confronterà sia con Roberto che con Antonio al centro dello studio, ma a turbarla sarà l'invito di Mario per un ballo.

"Sei sicura di volergli dire di no?", chiederà Maria De Filippi dopo un iniziale rifiuto di Galgani.

I due faranno un lento e la protagonista del trono Over crollerà in lacrime quando tornerà al suo posto: le telecamere indugeranno a lungo sul pianto di Gemma e sul momento di crisi che vivrà dopo l'inaspettato gesto di Mario nei suoi confronti.

Gli opinionisti prenderanno un po' in giro la 75enne per le reazioni che avrà: nel giro di poco tempo, infatti, la donna passerà dalla gioia più totale allo sconforto quasi inconsolabile.

L'intervento della conduttrice di Uomini e donne

La seconda parte della penultima puntata di Uomini e donne del 2025 sarà dedicata al trono di Sara.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il 18 dicembre andrà in onda un confronto piuttosto acceso tra la ragazza e Marco, di nuovo ai ferri corti a causa dei loro caratteri molto diversi.

Maria De Filippi proverà a fare da intermediario tra i due, e si esporrà molto quando cercherà di far riflettere il corteggiatore sul fatto che il suo comportamento insicuro e a volte accusatorio starebbe facendo allontanare la tronista in maniera importante.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle ultime settimane sono state registrate puntate che i fan di Uomini e donne potranno vedere dal 7 gennaio in poi (giorno in cui riprenderà la programmazione dopo le vacanze di Natale), ovvero appuntamenti nei quali è successo di tutto.

Gemma ha provato a voltare pagina uscendo a cena con diversi signori, ma Mario è ancora al centro dei suoi pensieri e in più occasioni ha cercato di riavvicinarsi a lui chiedendogli un'altra possibilità.

Sara e Marco, invece, si sono allontanati sempre di più e lei ha spostato la sua attenzione su altri corteggiatori (da Raien a Simone, ex pretendente di Cristiana). Nel corso delle riprese che si sono svolte il 16 dicembre, inoltre, tra la tronista e il giovane di Roma non ci sono state interazioni, anzi lei ha dedicato tutto il suo tempo a Jakub.