Oggi, martedì 16 dicembre, il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per una nuova registrazione e Fanpage ha pubblicato le anticipazioni di quello che è successo. Nel corso delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio, dunque, Gemma Galgani ha commentato la cena che ha fatto con il signor Mauro la sera precedente e poi ha dato a Mario Lenti del "pagliaccio" perché si sarebbe intromesso nel suo momento.

Gemma volta pagina con Mauro

Con quella che si è svolta il 16 dicembre, si sono concluse le registrazioni di Uomini e donne previste questa settimana.

Nell'attesa di sapere se le riprese andranno avanti anche durante le vacanze di Natale, in rete sono state diffuse le anticipazioni di quello che è accaduto in studio questo martedì.

Gemma è andata a cena con Mauro e si è trovata molto bene, ma Mario si è detto convinto del fatto che il cavaliere non sarebbe la persona giusta per Galgani.

Mentre i due uomini discutevano, la dama di Torino è intervenuta per dare del "pagliaccio" a Lenti.

Tra Arcangelo e Magda procede tutto per il meglio, anche se lei ha qualche dubbio sull'attrazione fisica che lui dice di provare nei suoi confronti.

Il parterre femminile tra dubbi e lacrime

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questo periodo, e che ancora devono andare in onda su Canale 5, è stato dato molto spazio a due dame che da alcune edizioni sono al centro delle dinamiche del trono Over.

Gemma continua a far discutere perché non smette di sperare in un ripensamento di Mario: nel corso delle riprese del 15 dicembre, ad esempio, Galgani è scoppiata a piangere quando Lenti le ha ripetuto per l'ennesima volta che non è attratto da lei e che non intende frequentarla.

Sabrina, invece, è molto corteggiata: se in passato si è concentrata esclusivamente su una conoscenza alla volta, ultimamente Zago ha deciso di uscire a cena con più cavalieri contemporaneamente per capire se c'è qualcuno che le fa battere il cuore.

Tina non apprezza questo comportamento della dama e l'ha fatto presente nella maggior parte delle registrazioni che si sono svolte nel mese di dicembre.

Il 19 dicembre l'ultima puntata di Uomini e donne del 2025

Quella in corso è l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne del 2025: venerdì 19 dicembre, infatti, andrà in onda la puntata che darà il via alla lunga pausa che il format si concede ogni anno in questo periodo.

Al momento non si sa ancora se le registrazioni andranno avanti anche durante le vacanze di Natale, ma maggiori informazioni potrebbero trapelare nei prossimi giorni.

La trasmissione condotta da Maria De Filippi, comunque, dovrebbe tornare in onda mercoledì 7 gennaio alle ore 14:45.

I fan sono curiosi di sapere quando potranno vedere la scelta di Flavio, che è stata registrata il 15 dicembre ma che non dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 prima della metà di gennaio; tra circa un mese, dunque, il tronista potrà cominciare a pubblicare contenuti di coppia con la nuova fidanzata Nicole.